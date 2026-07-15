黃偉哲拜會大阪市議會議長　力邀組團訪台南深化城市交流

▲台南市長黃偉哲拜會大阪市議會議長梅園周及大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子，雙方暢談城市交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲13日拜會大阪市議會議長梅園周，以及大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子，雙方就城市、教育、文化及觀光交流交換意見，黃偉哲並熱情邀請大阪市議會組團來訪台南，親自感受古都魅力，進一步深化台南與大阪的友好關係。

黃偉哲向今年6月甫上任的梅園周介紹台南特色。曾多次造訪台南的辻淳子則笑說，前幾天才吃到台南鳳梨，味道非常好，也回憶過去在台南品嘗各式水果，並參訪台南山上花園水道博物館、美術館等景點，留下深刻印象。辻淳子表示，當時同行的多名大阪市議員也對台南之旅念念不忘，紛紛表達希望再次造訪台南。

黃偉哲指出，近年日本在國際上持續支援台灣，台南與日本城市在觀光、文化及物產等領域的交流也日益密切，台南十分珍惜這份情誼，近年更積極深化青少年教育交流，期盼雙方友誼持續傳承。

黃偉哲也歡迎大阪市學生來台南交流，走訪見證台日歷史淵源的古蹟及建築，並邀請大阪學生棒球隊赴台南春訓，透過教育、運動及文化互動，讓年輕世代建立更深厚的連結。

梅園周與辻淳子均表示，十分樂意推動各項交流，雙方議會目前也正在討論締盟事宜，期盼未來進一步建立更緊密的合作關係。



大阪市議會日台友好議員連盟過去曾多次組團造訪台南。辻淳子2016年曾親自前往駐大阪辦事處，捐贈慰問金協助台南震災重建；2024年台日交流高峰會在台南舉辦時，大阪市議員團也共襄盛舉，展現雙方長期累積的深厚情誼。

黃偉哲此次也力邀梅園周下次與辻淳子一同造訪台南，走訪古蹟、品嘗美食及水果，親身體驗台南獨特的歷史文化與城市魅力。