陽明交大教授音樂教室殺妹夫！「6大4小受困」嚇壞　警急開槍逮人

▲新竹市東區三民路音樂教室命案，美籍林姓教授持刀與警對峙。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／新竹報導

新竹市東區三民路一間音樂教室14日下午發生兇殺案！一名陽明交大的林姓教授疑似為了家族財產糾紛，持刀猛砍紀姓連襟20刀奪命，最後身中2槍遭警方制伏。警方指出，事發當時屋內還有6名大人、4個小孩受困，且為了把握搶救紀男的時機，才會連開4槍逮人。

回顧整起案發經過，警方14日下午2時46分左右接獲報案，三民路上的音樂教室發生殺人事件，隨即派員趕赴現場處理。抵達後發現，43歲林姓男子已行凶完畢，持刀站在門前準備逃離現場，而48歲紀姓男子則是渾身是血倒臥血泊之中。

警方不斷向林男喊話，要他把刀放下、走出音樂教室，但林男拒絕，不斷大口喘氣、抓癢，隔著一道玻璃門與警方展開對峙。警方考量，紀男狀況並不樂觀、亟待搶救，且屋內還有6名大人、4名小孩受困，仍有安全疑慮，在急迫的情況下，員警依法連開4槍逮人。

林男左右大腿各中1槍，頓時痛得大聲哀號、從台階上滾落地面，員警見狀隨即上前將人壓制，救護人員則是衝入現場，但紀男已失去生命跡象。

而林男身份曝光，為國立陽明交通大學電子研究所教授，2017年還曾獲電機學院「院優良教學獎」，背景、經歷均驚人，死者紀男則為林男妻子的妹夫，2人為連襟關係（即兩人配偶為親姊妹，坊間通常跟著妻子稱妹夫）。據悉，林男疑似是因家族財產糾紛才痛下殺手，至於詳細犯案動機、經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲林男與紀男關係圖。（AI協製，經編輯審核）