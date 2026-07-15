法國知名森林延燒！疑19歲消防員「人為縱火」：火柴汽油點燃樹枝

▲法國巴黎近郊知名景點楓丹白露森林最近發生森林大火。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

法國巴黎近郊知名景點楓丹白露森林（Fontainebleau Forest）近日爆發大規模森林火災，火勢持續延燒。當局逮捕2名涉嫌縱火的男子，其中一人竟是年僅19歲的志願消防員，坦承使用打火機、汽油點燃樹枝引發火勢。這場大火燒毀林地達1600公頃，迫使900名居民撤離。法國政府警告，今年可能成為法國森林火災史上的「創紀錄之年」。

根據《路透社》，法國地方檢察官表示，2名遭逮捕的嫌疑人均出生於2007年，過去沒有犯罪紀錄。其中1名楓丹白露地區志願消防員向警方承認，「我用打火機和汽油點燃樹枝」，導致火勢蔓延。

另一名嫌疑人則供稱，自己是在丟棄香菸時意外引發火災。檢察官恩戈姆西克（Diane Ngomsik）表示，目前2人都涉嫌造成森林火災，但案件仍在進一步調查中。

地方官員奧里（Pierre Ory）指出，楓丹白露森林目前仍有2處火勢持續燃燒，但已被消防人員控制。其中規模最大的火場已造成約1600公頃土地受損，另一處火勢則燒毀約450公頃區域。

由於火場距離法國著名歷史建築楓丹白露宮僅約數公里，法國內政部長努涅茲（Laurent Nunez）表示，當局投入大量救災資源，包括運水飛機與直升機協助滅火。消防隊甚至首次派遣加拿大製「Canadair」水上飛機飛越塞納河取水，以壓制猛烈火勢。

楓丹白露森林位於巴黎南方約70公里處，不僅是法國重要自然景觀，也是具有歷史意義的地區。16世紀法國國王法蘭索瓦一世（Francis I）曾將這片森林打造為王權象徵，長期作為王室狩獵場所，後來也成為印象派畫家筆下的重要題材。

▲▼法國消防當局出動加拿大製空中消防飛機，協助撲滅楓丹白露森林的山火。（圖／路透）

此次火災不僅威脅當地生態，也影響交通運輸。連接巴黎與法國南部里昂（Lyon）方向的A6高速公路一度關閉，附近部分高速鐵路服務也受到干擾。當局已緊急撤離約900名居民，協助民眾避開濃煙與火勢威脅。

努涅茲表示，這場楓丹白露大火反映出法國今年嚴峻的森林火災情勢。截至目前，法國已有約3.2萬公頃土地遭焚毀，面積已超越2025年全年紀錄。他警告，「我們可能會迎來創紀錄的一年」，並指出政府早已預期在嚴重乾旱環境下，火災風險將大幅增加。

目前歐洲正經歷今年夏季第3波熱浪，高溫與乾燥植被讓伊比利半島至法國多地陷入火災危機。許多科學家指出，氣候變遷正讓野火發生頻率增加，也使撲滅工作更加困難。

努涅茲透露，今年法國全境已有59人因涉嫌引發火災遭逮捕，其中約一半為成年人、一半為未成年人，部分人士甚至涉及多次縱火案件。當局正持續追查人為因素，以防止類似災害再次發生。