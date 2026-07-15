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鎖定第五艦隊！伊朗襲中東3國美軍設施　伊拉克真主黨旅放話參戰

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊聲稱對美方發動反擊，摧毀美國海軍第五艦隊在巴林境內的多個目標，同時對約旦、科威特境內的美軍設施展開攻勢，並警告荷莫茲海峽將持續封鎖。在此之際，伊朗支持的伊拉克真主黨旅（Kataib Hezbollah）成員稱，「如果對伊朗發動戰爭，抵抗勢力參戰將是立即且確定的」。

伊朗攻擊巴林、約旦、科威特　警告荷莫茲持續封鎖

半島電視台、伊朗國際等報導，伊朗革命衛隊宣稱摧毀美國第五艦隊位在巴林基地內的指揮控制中心、海軍後勤管理中心、倉庫及燃料儲存槽，並襲擊約旦阿茲拉克（Azraq）的基地，摧毀F-15、F-16與F-35戰機機庫以及數架MQ-9無人機，呼籲約旦人民反對美軍駐紮在該國，並敦促「尋求美軍撤出約旦」。

革命衛隊也警告，荷莫茲海峽將持續封鎖，「直到美國的邪惡終結為止」。其聲明還提及，美軍襲擊伊朗基地目的是為了掩蓋自身失敗與無能。

就在早些時候，伊朗軍方宣稱展開閃電行動，針對區域美軍基地發動新一波無人機攻擊，並公開無人機發射升空的畫面。聲明提到，伊朗自殺式攻擊無人機鎖定約旦阿茲拉克基地，攻擊目標為停放F-18的區域及大型裝備庫；革命衛隊聲稱襲擊科威特米納阿卜杜拉（Mina Abdullah）一處設施，此處為「美軍在西亞地區的主要後勤與支援中心」。

伊拉克真主黨旅警告參戰

伊朗支持的伊拉克武裝團體「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）官員阿薩夫（Abu Mujahid al-Assaf）表示，對伊朗發動新戰爭將引發伊拉克抵抗勢力的立即回應，「如果對伊斯蘭共和國伊朗發動戰爭，抵抗勢力的參戰將是立即且確定的。這項決定植根於我們的意識形態，沒有協商餘地」。

美軍狂轟7小時　川普放狠話

美國中央司令部（US Central Command）稍早透過聲明表示，美軍14日連續第4晚對伊朗發動打擊，這波攻勢約7小時，鎖定的是荷莫茲海峽附近及沿海地區數十個軍事目標。美軍戰鬥機、無人機及海軍艦艇對伊朗的飛彈與無人機據點、海軍戰力及沿海防禦系統發射精準彈藥，進一步削弱伊朗威脅商船與船員安全的能力。

總統川普此前警告，除非德黑蘭重返談判桌，否則美國下周將對伊朗基礎設施發動攻擊，包括橋樑與發電廠。川普還說，美國對伊朗的攻擊將「持續到我認為夠了為止」。

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