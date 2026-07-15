好市多大媽「自組內褲ETF」　過程全拍下！11萬人轟爆：超丟臉

▲婦人自行調換不同顏色的內褲。（圖／吳小姐授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前逛好市多（Costco）時，目擊一位婦人竟公然將兩個內褲套組中，不同顏色的內褲自行調換，只為了挑選自己喜歡的組合。此舉讓原PO當場傻眼，並將全程錄影存證，畫面曝光後引爆輿論，狂吸超過11萬人按讚關注。

拆包裝任意挑色 她目睹全程

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吳小姐在Threads上PO出影片，只見該名婦人神色自若，直接將兩盒內褲進行「跨盒大風吹」，試圖拼湊出自己最滿意的專屬配色。這種自私的自選行為，不僅損壞了商品包裝的完整性，更可能讓下一位不知情的消費者買到被調換過的商品。

誇張行徑讓大批網友看了猛搖頭，直呼「相由心生，影片中的女人好自私」、「誰的女兒和太太？很丟臉欸！提醒她這陣子都別出門了」。

繳會費就當自己家？大票網友酸爆：根本怪物集中營

這段影片在社群上掀起廣大迴響，針對大媽把賣場當個人衣櫃的行徑，紛紛留言回應「阿姨自組內褲ETF」、「阿桑，沒人會在意妳穿什麼顏色啦，別這麼挑，好嗎？」「怎麼Costco一堆怪物」、「一些人交了會費，就會產生優越感，還會產生撈回本的想法」。

同時，許多會員也忍不住痛批，「好市多可以看到不少人性醜陋貪婪的那一面」、「上次還看到阿姨直接拿櫻桃起來吃，我糾正她，她滿嘴櫻桃的直說沒有」、「有一次看到一個大媽把整區的鞋子都試穿一遍，真的是整區！忘記拍下來，超不要臉」。

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