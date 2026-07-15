我推非紅供應鏈　國台辦嗆：換來「洋主子」更肆無忌憚掠奪

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

政府近日宣示將推動5大信賴產業非紅化，大陸國台辦批評，此舉嚴重違背經濟規律和市場規律，擾亂正常國際貿易，更嗆這只會換來「洋主子」更加肆無忌憚的榨取和掠奪，稱民進黨當局一意孤行推動兩岸「脫鉤斷鏈」，只會搬起石頭砸自己的腳。

我經濟部長龔明鑫近日表示，隨著地緣政治情勢變化，非紅供應鏈已成國際趨勢，政府希望推動5大信賴產業非紅化，與全球民主國家建立更緊密的供應鏈鏈結，甚至形成生態體系，以強化韌性。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日於例行記者會上表示，所謂「非紅供應鏈」是某些國家以意識形態劃線的政治操弄，嚴重違背經濟規律和市場規律，破壞世界經濟穩定，擾亂正常國際貿易，也損害島內（指台灣）經濟發展。

朱鳳蓮批評，「民進黨當局出於謀『獨』本性，跟風鼓噪、賣力配合，一方面竭力阻撓限制兩岸經貿合作，另一方面向外部勢力低三下四出賣台灣優勢產業，拱手相讓經濟發展自主權。但其所作所為換來的只是『洋主子』更加肆無忌憚的榨取和掠奪，損害的是台灣企業、民眾的利益和未來。」

朱鳳蓮表示，大陸有完備的產業體系、開放的超大規模市場、豐富的創新要素和富有韌性的供應鏈網絡，是全球經濟增長的主要引擎，是全球資本投資的熱點重點，也是廣大台商投資、發展、壯大的福地寶地。

她舉例，據大陸海關總署統計，2026年1至6月，兩岸進出口貿易總額約1850.3億美元，年增25.3％，其中大陸對台出口518.84億美元，年增32.9％；大陸自台進口1331.54億美元，年增22.5％。

朱鳳蓮強調，這充分證明兩岸產業鏈供應鏈合作不斷深化，兩岸經濟融合發展不斷增強。民進黨當局一意孤行推動兩岸「脫鉤斷鏈」，蠻幹胡來，只會搬起石頭砸自己的腳。