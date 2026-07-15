Google 智慧手錶要漲價！Pixel Watch 5 全系列顏色、價格曝光

▲Pixel Watch 圓潤的設計，在造型上獲得不少消費者青睞。（圖／記者樓菀玲攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 預計於 8 月 13 日舉辦 Made by Google 硬體發表會，除了帶來新一代 Pixel 11 系列手機，同台還將有 Pixel Watch 5 智慧手錶。搶在發表會之前，爆料客 ONLEAKS 提前曝光了 Pixel Watch 5 共 4 種顏色搭配，以及全系列的產品價格。

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根據 ONLEAKS 透露的圖片，Pixel Watch 5 共推出 4 種顏色，且均會搭配不同的錶帶配色，包含深灰色手錶＋黑色錶帶、銀色手錶＋淺灰色錶帶、鐵礦色手錶＋橄欖綠錶帶、暖金色手錶搭配珊瑚紅錶帶，具體樣貌可參考下方：

▲ONLEAKS 爆料 Pixel Watch 5 的四種顏色搭配。（圖／翻攝The Tide Chart）

消息指出，Google 會提供 Wi-Fi、LTE 兩種版本，以及 41mm 與 45mm 兩種錶徑尺寸，唯一要注意的是，暖金色將只有 41mm 單一尺寸。售價方面，41mm 的 Wi-Fi 版本售價將為 399 美元（約 12,823 元），相較前一代貴了 50 美元（約 1,606 元），45mm 的 LTE 版本可能達到 529 美元（約 17,001 元），並預計在 Google 發表會隔天開放預購，8 月 20 日全面上市。若參考台灣 Pixel Watch 2 價格是 12,490 元起，加上 50 美元的漲幅，推估 Pixel Watch 5 起跳價格或落在 14,000 元左右。

Pixel Watch 5 傳加大電池、改用 Tensor 晶片

早在六月初，Google 就曾爆發一起離譜的外洩事件。當時尚未發表的 Pixel Watch 5 竟被一名網友意外在加勒比海聖馬丁島附近的海底撿到，疑似測試防水性能時遺漏。當時就首度曝光了 Pixel Watch 5 的原型機設計，其延續了 Pixel Watch 4 時期的心率感測器、血氧感測器、UWB 超寬頻技術以及 IP68 防塵防水等功能。另外有傳聞指出，Pixel Watch 5 會配備更大尺寸的電池，且可能改用自行研發的 Tensor 手錶晶片，而非沿用高通處理器。