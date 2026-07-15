翁曉玲狂刪凍預算挨轟「翁氏霸凌法」　綠黨團：她已到濫權地步

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民團轟翁曉玲狂刪凍預算是「翁氏霸凌法」　綠黨團：她已到濫權地步

▲▼民進黨立法院黨團召開輿情記者會，幹事長莊瑞雄、書記長范雲、立委陳培瑜出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團書記長范雲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年度總預算審查已延宕300多天，國民黨立委翁曉玲在臉書發文稱，自己在第二輪預算刪減案中完成簽署逾120份的提案。當中包括大砍行政院人事行政總處業務費達3000萬元、凍結20%，以及減列司法院預算1809萬5000元、凍結994萬餘元等，讓公督盟痛批是「翁氏霸凌法」。對此，民進黨團書記長范雲今（15日）直言，這已經到濫權地步，應適可而止，也呼籲藍營縣市長參選人勸勸翁的濫權政治報復行為。

行政院人事行政總處發函公務人員，要求「具結」無中國戶籍或中國身分證件，但國民黨立委翁曉玲卻為此提案大砍政院人事行政總處業務費達3000萬元，並凍結20%。翁也提案減列司法院預算1809萬5000元、凍結994萬餘元，並設下「大法官補足10人以上始得動支」苛刻門檻。

民進黨團書記長范雲今（15日）召開輿情回應記者會，范雲表示，翁曉玲的各種刪減真的是步步刪、到處刪，「從我的角度來看，她已經到了一個濫權的地步」。昨天才看到翁曉玲針對政府要履行國籍法和兩岸人民關係條例，公務員必須只能有單一國家忠誠的措施，就揚言要刪3000萬。

范雲指出，也看到翁曉玲在文化部濫刪媒宣費，影響到文化部的國際宣傳等，且還不只這樣，翁曉鈴還針對人總、國安會等有很多不合理的刪減，「今天我們只能夠勸勸國民黨，是不是能夠規範一下翁曉玲委員」。

范雲認為，立委要監督行政部門絕對是合理的工作，但如果你把它變成是政治報復，說不出正當理由就濫刪，還揚言第一輪刪不到，第二輪繼續提，這真的是對政府無差別傷害，「我真的覺得翁曉玲委員要適可而止」。

至於翁曉玲被公督盟執行長張宏林批評，翁曉玲提案時不是照抄就是以令人哭笑不得的理由來進行報復性、霸凌式的預算刪減，儼如「翁氏霸凌法」，范雲表示，公民團體已經站出來，說翁曉玲這個叫「翁氏霸凌法」、「翁氏獨門濫刪」。

范雲指出，為什麼做為一個國民黨的不分區立委可以有這麼大、超越合理監督界線的權力？這只有國民黨委員才能回答，也希望目前正在參選縣市首長、很快要面對民意監督的國民黨參選人，包括立法院副院長江啟臣要選台中市長、立委柯志恩要選高雄市長，「你們應該都有看到翁曉玲委員在不同的委員會裡面的濫權政治報復行為，是不是也能夠勸勸她？」也請國民黨團總召傅崐萁約束翁曉玲這種濫權濫刪的行為。

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