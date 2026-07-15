問題沙拉油再增2批！台南39家業者受影響　已下架回收3913公斤

▲中聯大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，台南市衛生局持續追查問題油品及再製產品流向。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中聯大豆沙拉油檢出苯駢芘超標事件持續擴大，食品藥物管理署7月9日公布受影響再製產品共440項，並新增「318-1150406」及「314-1150410」2批問題油品批號，目前累計公布5批問題油品，台南市受影響下游業者再增5家、累計達39家，截至7月14日止，全市已下架回收問題油品3913公斤。

台南市長黃偉哲表示，福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及泰山企業股份有限公司等3家業者，受影響產品已增至42項、179批號，市府團隊必須持續掌握中央最新公告資訊，全面追查產品流向。

黃偉哲並指示衛生局加強查核食品販售業、餐飲業、傳統市場及零售通路，確認受影響產品全面完成下架及回收，防堵問題產品流入市面，全力守護市民飲食安全。

衛生局表示，針對台南市受影響的39家業者，截至7月14日止，已完成其中34家下游業者查核，累計下架回收問題油品3239公斤，並要求相關業者立即停止使用受影響產品，配合辦理回收作業，其餘5家業者的回收數量仍持續確認中。衛生局針對問題批號油品及再製產品流向，每日即時更新並公布於官網，落實資訊公開，保障消費者知情權益。

衛生局也同步擴大查核轄內食品販售業、餐飲業、長照及社福機構、學校等供餐場所，截至7月14日止，已完成1343家查核，另下架回收問題油品674公斤，全市累計下架回收量達3913公斤。

為防堵440項受影響再製產品流入市面，衛生局並會同消保官及市場處，加強查核傳統市場、餐飲業及終端零售通路，共完成56家查核，查獲3品項受影響產品，並督導業者完成下架作業，確保相關產品不再流通。

衛生局長李翠鳳表示，市府持續推動「食安標章」，強化食品業者自主管理，要求業者承諾不提供、不使用問題批號油品及其加工製品。

李翠鳳指出，業者完成自主清查並確認符合食品安全管理規範後，即可張貼食安標章，讓消費者更容易辨識安心店家。

民眾及食品業者如需查詢受影響產品名單及退貨資訊，可至台南市政府衛生局「中聯油脂受影響油品查詢與處置專區」查詢最新資訊，共同守護食品安全。