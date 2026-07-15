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女子耳痛睡不著「掏出3cm活蟲」！北京醫師嘆：夏天接診10多例

▲李小姐因耳朵痛到睡不著，前去就醫。（示意圖／CFP）

▲李小姐因耳朵痛到睡不著，前去就醫。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

北京一名李小姐日前睡覺時，突然感覺耳朵內有東西不停蠕動，伴隨劇烈刺痛，讓她整晚無法入睡。隔天一早趕往醫院檢查，醫師竟從耳道內夾出一隻長達3公分、仍活著的蜈蚣，所幸鼓膜未受損，治療後已無大礙。

據《極目新聞》報導，李小姐表示，事發前一晚睡夢中，耳朵突然傳來異物爬行及抓撓感，劇烈疼痛讓她瞬間驚醒，只能強忍不適，等到隔天上午前往北京中醫醫院懷柔醫院耳鼻喉科求診。

接診醫師利用額鏡檢查後，發現耳道內竟有一隻活蜈蚣正在蠕動。為避免蜈蚣掙扎造成耳道或鼓膜受傷，醫師透過耳內視鏡放大視野，再以異物夾小心將整隻蜈蚣完整取出，並清除殘留的蟲腳。經測量，蜈蚣長達3公分。

▲李小姐耳內的蜈蚣。（圖／翻攝自北京日報）

▲李小姐耳內的蜈蚣。（圖／翻攝自北京日報）

術後檢查顯示，蜈蚣在耳道內活動時造成外耳道輕微擦傷，但鼓膜保持完整。醫師隨後開立抗生素滴耳液預防感染，李小姐耳內刺痛及異物感也立即消失。

醫師表示，每到夏季，耳鼻喉科平均都會收治十多起「蟲入耳」案例，以農村地區居民較為常見。若昆蟲長時間停留在耳道內，不僅可能刮傷耳道黏膜，若持續往內鑽，更可能造成鼓膜穿孔、聽力受損，甚至引發中耳炎。

醫師提醒，夏季飛蛾、蜈蚣、蟑螂等昆蟲活動頻繁，民眾夜間睡覺應盡量關閉窗戶，並安裝紗窗、紗門，平時也要保持居家環境整潔，減少昆蟲藏匿。

若發現耳內出現異物爬行感、持續刺痛或異常聲響，應立即就醫，由專業醫師利用器械取出異物，切勿自行使用棉花棒或挖耳勺掏挖，以免將蟲體推得更深，增加耳道及鼓膜受傷風險。

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