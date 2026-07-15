南投翁颱風天巡田卻失聯急壞家人　警冒風雨工寮內尋獲

▲警方冒風雨尋獲在山區工寮躲避颱風的老翁，協助向家屬報平安。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

巴威颱風日前襲台、山區風雨交加，張姓老翁一早獨自前往國姓鄉乾溝村附近巡視農地，卻因未攜帶手機而失去聯繫；警方獲家屬報案後，立即冒著風雨前往136縣道沿線搜尋，好不容易在附近工寮內順利尋獲張翁、所幸體況無礙，讓眾人放下心中大石。

埔里警分局指出，長壽派出所於11日上午8時40分許接獲新北市張姓民眾報案，表示其父獨赴國姓鄉巡視農地時失聯，適逢颱風來襲，家屬擔心其安危，心急如焚地向警方求助；警方一方面安撫家屬情緒，另一方面迅速掌握張翁行程及車輛資訊，並會同義警於136縣道沿線一番查找，終於在路旁發現其車輛，隨後發現張翁人就在附近一處工寮內。

張翁向警方表示，當時因風雨過大，遂暫時留在工寮躲避，打算待颱風過後再返家，屋內食物及飲水充足，暫無需警方協助，但出門時因疏忽未攜帶手機，無法向遠方牽掛的家人報平安；警方隨即提供手機讓張翁與家屬通話，電話那頭傳來一聲聲「平安就好」，也讓現場緊張氣氛頓時轉為安心與感動，張翁對警方積極協尋及暖心關懷深表感謝。

埔里分局提醒，颱風期間山區道路易有落石、坍方及強風豪雨等危險，民眾應避免非必要外出；如需前往山區，務必事先告知家人行程、攜帶手機並保持通訊暢通。