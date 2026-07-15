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長榮航空「來回機票3244元起」　飛釜山最低6137元

▲▼長榮航空,長榮,EVA,長榮集團。（圖／記者周湘芸攝）

▲長榮航空推出夏季限時優惠。（資料圖／記者周湘芸攝）

記者李姿慧／台北報導

為迎接夏季出國熱潮，長榮航空即日起推出「涼夏漫遊」限時17天優惠，桃園－香港來回未稅價只要3244元起、桃園－宿霧來回未稅最低4540元，桃園－釜山來回最低6137元、桃園－神戶來回未稅價8957元起。

長榮航空推出「涼夏漫遊」限時優惠，即日起至7月31日止，凡購買12月31日前從台灣地區出發之指定航線，即享有超值優惠票價，其中暑期熱門航線，桃園－香港來回只要3244元起（未稅）、桃園－宿霧來回最低4540元起（未稅）、桃園－曼谷來回5238元起（未稅）。

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日韓航線也推出優惠，桃園－釜山來回6137元起（未稅）、桃園－神戶來回最低8957元（未稅）、桃園－青森來回也只要1萬1196元起（未稅）。長程航線部分，桃園－布里斯本來回最低1萬7024元（未稅）、桃園－西雅圖來回2萬6315元起（含稅）。

長榮航空與各大旅行社推出慕尼黑進出的冬季限定團體行程，最低優惠價只要6萬2800元，其中「冬季特惠南德童話慕尼黑漫遊8日」售價6萬5800元起、「限量德瑞8日」售價7萬4900元起、「冬遊經典德瑞雙峰火車夢幻城堡國王湖10日」售價11萬9900元起，涵蓋7至10天的多元行程搭配。

此外，AirAsia從即日起至19日推出線上旅展優惠，指定航線75折起優惠，適用出發日為7月27日至2027年6月30日為止。如台北直飛曼谷廊曼機場2308元起，馬來西亞沙巴（亞庇）2834元起，吉隆坡則為3910元起，均為75折、單程含稅價；北海道札幌則享85折起優惠，單程含稅價4427元起。

高雄出發直飛曼谷（廊曼）享8折起優惠，單程含稅價2562元起；馬來西亞吉隆坡享75折、單程含稅價3026元起，直飛東京享85折起優惠單程含稅價4510元起。業者即日起也推出訂票享有免收1次機票改期手續費，彈性調整行程。

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