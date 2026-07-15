旗山喪屍開貨車逆撞小客車翻覆　異常男駕駛唾液驗出3毒反應

▲▼劉姓男子駕駛自小客車，疑似逆向沿中正路往旗文路方向行駛，與對向陳姓女子駕駛的自小貨車發生擦撞，導致貨車當場翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄旗山區昨（14日）下午發生一起車禍事故，警方在13時13分接獲通報，指中正路385巷口有車輛碰撞，隨即派員前往處理。初步了解，48歲的劉姓男子駕駛自小客車，沿中正路往旗文路方向行駛，行經事故地點時疑似逆向，與對向由60歲陳姓女子駕駛的自小貨車發生擦撞，導致貨車當場翻覆。

事故造成兩名駕駛受傷，救護人員到場後，將兩人送往旗山醫院治療，所幸皆意識清楚，沒有生命危險。警方也同步對雙方進行酒測，結果均為0，至於實際肇事原因與責任歸屬，仍待後續調查釐清。

警方進一步查證時，發現劉男事故後神情異常，因此依法擴大檢查，並在其隨身包包內查獲一組電子煙主機。初步檢測顯示，電子煙油對依托咪酯呈陽性反應；另外，劉男接受唾液毒品篩驗後，也驗出大麻、依托咪酯及甲基安非他命陽性，警方認定其已有受毒品影響、無法安全駕駛情形。

警方隨後依法逮捕劉男，並查扣相關證物，全案依持有第一級毒品及公共危險等罪嫌，移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。至於毒品種類與濃度，仍待後續鑑驗結果確認。