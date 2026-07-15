　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

旗山喪屍開貨車逆撞小客車翻覆　異常男駕駛唾液驗出3毒反應

▲▼劉姓男子駕駛自小客車，沿中正路往旗文路方向行駛疑似逆向，與對向陳姓女子駕駛的自小貨車發生擦撞，導致貨車當場翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼劉姓男子駕駛自小客車，疑似逆向沿中正路往旗文路方向行駛，與對向陳姓女子駕駛的自小貨車發生擦撞，導致貨車當場翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄旗山區昨（14日）下午發生一起車禍事故，警方在13時13分接獲通報，指中正路385巷口有車輛碰撞，隨即派員前往處理。初步了解，48歲的劉姓男子駕駛自小客車，沿中正路往旗文路方向行駛，行經事故地點時疑似逆向，與對向由60歲陳姓女子駕駛的自小貨車發生擦撞，導致貨車當場翻覆。

事故造成兩名駕駛受傷，救護人員到場後，將兩人送往旗山醫院治療，所幸皆意識清楚，沒有生命危險。警方也同步對雙方進行酒測，結果均為0，至於實際肇事原因與責任歸屬，仍待後續調查釐清。

▲▼劉姓男子駕駛自小客車，沿中正路往旗文路方向行駛疑似逆向，與對向陳姓女子駕駛的自小貨車發生擦撞，導致貨車當場翻覆。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方進一步查證時，發現劉男事故後神情異常，因此依法擴大檢查，並在其隨身包包內查獲一組電子煙主機。初步檢測顯示，電子煙油對依托咪酯呈陽性反應；另外，劉男接受唾液毒品篩驗後，也驗出大麻、依托咪酯及甲基安非他命陽性，警方認定其已有受毒品影響、無法安全駕駛情形。

警方隨後依法逮捕劉男，並查扣相關證物，全案依持有第一級毒品及公共危險等罪嫌，移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。至於毒品種類與濃度，仍待後續鑑驗結果確認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
教授砍死妹夫　鄰曝「音樂教室很有名」：車都停滿
好市多大媽「自組內褲ETF」　11萬人轟爆：超丟臉
快訊／基隆市政府、議員辦公室遭搜索！
台南三代名店公告無限期停業　突遭重大變故
徐若熙動刀　亞運中華隊啟動備案
快訊／權王、股王同發飆！　台股狂噴逾千點
10樓都聞到！「玉里橋頭臭豆腐」碧潭居民抓狂：自己像臭豆腐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

快訊／基隆市府、曾紀嚴議員辦公室遭搜索！檢調兵分31路約談24人

毒駕4犯「悲情牌求換10個月自由」　駕駛被打臉

南投「幽靈貨車」衝路口撞店家！多車閃過　烏龍駕駛身分曝

公所員工撞2學童拒酒測！警未聲請強制抽血　鳳林分局認錯

老師傅開公司車違規欠30萬罰鍰　老闆付完車送他：以後自己繳

20歲男S型狂飆超車！自小客撞護欄4輪朝天躺路中　害塞車20mins

夏天瓶裝水別放車上！特定角度變「凸透鏡」　曬10分鐘恐釀火災

狗衝出家門追人　飼主涉「縱容動物嚇人」挨罰2千元

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

快訊／基隆市府、曾紀嚴議員辦公室遭搜索！檢調兵分31路約談24人

毒駕4犯「悲情牌求換10個月自由」　駕駛被打臉

南投「幽靈貨車」衝路口撞店家！多車閃過　烏龍駕駛身分曝

公所員工撞2學童拒酒測！警未聲請強制抽血　鳳林分局認錯

老師傅開公司車違規欠30萬罰鍰　老闆付完車送他：以後自己繳

20歲男S型狂飆超車！自小客撞護欄4輪朝天躺路中　害塞車20mins

夏天瓶裝水別放車上！特定角度變「凸透鏡」　曬10分鐘恐釀火災

狗衝出家門追人　飼主涉「縱容動物嚇人」挨罰2千元

清潔隊員開清潔公司！還開垃圾車運自家廢棄物　貪污罪起訴

茶韻新「焦糖香焙茶」溫潤登場　KIRIN生茶升級再抽文青單車

陸上半年經濟成績單出爐　GDP成長4.7％、房地產投資降近兩成

李英愛與大20歲老公合照太驚人！夫妻同步逆生長　網嚇瘋：他75歲

台南金湯橋驚傳女子溺水　警消下水救起命危送醫搶救

彰化小建商撐不住　7棟「別墅半成品」淪法拍

新竹教授砍死妹夫！　鄰曝「音樂教室很有名」：晚上車都停滿

亞運中華隊挑合庫、台電王牌有考量　8月赴日與社會人打8場

李燕消失八點檔4年回歸…首度升格當媽驚呆　被問「副業成績」笑了

《無職轉生》遭海外網友攻擊？作者親回「會無視黑粉言論」

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

社會熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

畫面曝光！陽明交大教授持刀拒捕遭開槍

陽交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗

教授亂刀殺妹夫！死者妻：2家已10年沒互動

台版豆豆先生遭撞死　騎士獲緩刑

眼科驚見男朝李珠珢尻槍　民眾：更傷眼

即／台88嚴重車禍　9車連環撞2人傷

快訊／泰山董座公開信致歉捐3000萬

18歲、17歲情侶台南雙亡！解剖最新進度

佀廣洋參選端了全家族　爸媽接連被爆料

更多熱門

相關新聞

屏東男吸安毒駕還闖紅燈　起訴求刑10月+

屏東男吸安毒駕還闖紅燈　起訴求刑10月+

屏東縣45歲葉姓男子吸食安非他命後仍騎機車上路，行經新園鄉因闖紅燈遭警方攔查，經唾液快篩及尿液檢驗均呈陽性，甲基安非他命濃度高達6888ng/mL，遠超過法定不能安全駕駛標準。檢方認定其涉犯毒駕罪，並因累犯情節重大，具體求刑10個月以上。

工人騎鐵馬左右搖晃遭攔查　毒駕又被搜出安毒

工人騎鐵馬左右搖晃遭攔查　毒駕又被搜出安毒

綠燈亮了還不動！高雄男「精神恍惚」露餡

綠燈亮了還不動！高雄男「精神恍惚」露餡

3個月遭同一員警攔查　高雄男酒駕變毒駕

3個月遭同一員警攔查　高雄男酒駕變毒駕

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩捐台南一線警力

毒駕如不定時炸彈！民間募150萬購萬劑快篩捐台南一線警力

關鍵字：

旗山車禍毒駕逆向擦撞電子煙依托咪酯

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

Vicky黃大煒爆三人行！「她和長髮哥同住14年」

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面