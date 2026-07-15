屏東男狂吸安非他命「騎車還闖紅燈」　檢方起訴求刑10月以上

▲屏東地檢署。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣45歲葉姓男子吸食安非他命後仍騎機車上路，行經新園鄉因闖紅燈遭警方攔查，經唾液快篩及尿液檢驗均呈陽性，甲基安非他命濃度高達6888ng/mL，遠超過法定不能安全駕駛標準。檢方認定其涉犯毒駕罪，並因累犯情節重大，具體求刑10個月以上。

起訴書指出，葉男於6月23日上午11時15分前，在不詳地點施用甲基安非他命，隨後騎乘普通重型機車行經新園鄉仙吉路，因違規闖紅燈遭東港警分局員警攔查。警方徵得其同意後進行唾液快篩及尿液採檢，結果均呈甲基安非他命陽性反應。

檢驗結果顯示，葉男體內甲基安非他命濃度達6888ng/mL，已超過行政院公告不能安全駕駛的標準數值，涉嫌違反《刑法》公共危險罪中服用毒品致不能安全駕駛規定。

檢方指出，葉男在警詢、偵查及羈押庭中均坦承吸食毒品後騎車上路，相關事證另有警方製作的逮捕、拘禁告知書及交通違規舉發資料佐證，犯罪事證明確。

檢方審酌，葉男過去已多次因違反《毒品危害防制條例》及公共危險案件遭警方移送偵辦，如今又再犯相同類型案件，顯見毫無悔意，對公共交通安全極度輕忽，因此依《刑法》第185條之3第1項第3款服用毒品致不能安全駕駛罪嫌提起公訴，並向法院具體求處有期徒刑10月以上，以維護用路人安全及遏止毒駕歪風。