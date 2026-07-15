食藥署駁放寬蘋果農藥6倍　黃暐瀚批：哪裡理解有錯？根本搞錯重點

▲媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

針對「食藥署放寬蘋果農藥芬普尼殘留標準6倍」傳聞，衛福部食藥署13日嚴正駁斥強調，標準依科學評估訂定，並非受美國壓力而放寬，本次修正蘋果殘留容許量的農藥為「芬普寧」，並非「芬普尼」，不應混為一談。對此，媒體人黃暐瀚14日表示，看完說明，自己理解是，原本蘋果殘留「芬普寧」容許值為「0.5 ppm」，從四月開始，已經調高為「3 ppm」，所以現在殘留值，會比之前高6倍，不是嗎？哪裡理解有錯？食藥署根本搞錯重點，消費者要知道的是，農藥殘留是不是比以前更高了？

食藥署13日表示，針對近日臉書貼文謠傳「食藥署放寬蘋果農藥芬普尼殘留標準6倍」等不實文章，相關說法與事實不符，嚴正駁斥。

食藥署指出，第一、蒐證函送查處，要求Meta下架不實貼文、第二、標準依科學評估訂定，並非受美國壓力而放寬，第三、散播食品安全謠言或不實訊息，恐違反食安法。

食藥署指出，本次修正蘋果殘留容許量的農藥為「芬普寧」(Fenpropathrin)，並非報導所稱的「芬普尼」(Fipronil)，兩者為不同的農藥成分，不應混為一談。農藥殘留容許量標準均是基於國內外資料、毒理資料、田間殘留試驗及國人膳食攝取情形進行風險評估，並不存在所謂的美國壓力或政治交換，更與「臺美對等貿易協定(ART)」無關。

食藥署強調，農藥「芬普寧」於蘋果的標準為111年由業者提出申請增訂，依要求提供符合用藥規定的殘留試驗資料進行評估，符合國際做法，也反映實際用藥，並非「放寬標準」。

對此，黃暐瀚表示，食藥署的「說明」自己看了好幾遍。反覆確認，到底蘋果農藥殘留標準有沒有提高？說要提告「造謠」又是怎麼回事？

黃暐瀚表示，結果自己現在的理解是，原本蘋果殘留「芬普寧」容許值（梨果類）為「0.5 ppm」，從四月開始，已經調高為「3 ppm」，所以現在（七月）台灣人會吃到的進口蘋果，農藥「芬普寧」殘留值，會比之前高6倍。

黃暐瀚直言，不是嗎？哪裡理解有錯？食藥署一直強調是「芬普寧」（水果農藥），不是「芬普尼」（環境用藥），根本搞錯重點，台灣的消費者要知道的是，現在吃進口蘋果，農藥殘留是不是比以前更高了？

黃暐瀚說，自己的理解是「是的」。既然這樣，食藥署應該更積極告知民眾「為什麼提高」？並提醒食用前要「更仔細清洗」或是「去皮」才對，而不是一直去計較到底是「芬普寧」？還是「芬普尼」？

黃暐瀚強調，行政團隊要記得，人民食安問題，永遠得擺在最前面，要用最高標準，公開、誠實、透明，才能贏得人民的信任。

▼衛福部食藥署說明。（圖／翻攝官網）