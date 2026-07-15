強風吹散居家物品！台東豐里警頂風清除路障　守護用路安全

▲豐里派出所員警巡邏時發現道路散落遭強風吹落的居家物品，立即下車排除障礙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

受強颱「巴威」外圍環流影響，台東地區風勢持續增強。台東警察分局豐里派出所員警執行巡邏勤務時，發現轄區多處道路有盆栽、塑膠桶、鐵架等居家物品遭強風吹落，散落於車道影響交通安全，立即下車排除障礙，確保道路順暢及用路人安全。

豐里派出所警員林滋宣、林芮綺及實務訓練生許汶慈巡經轄區道路時，陸續發現多處散落物占據路面，隨即於確認周邊交通安全後，將盆栽、塑膠桶、鐵架等障礙物搬移至路旁安全處，避免車輛因閃避不及而發生交通事故。

由於當時風勢仍相當強勁，部分物品才剛清除便再次被吹回路面，員警仍不畏強風，一面注意往來車流，一面反覆清除路面障礙物，並持續加強轄區道路巡查，隨時掌握道路狀況，降低颱風期間交通事故發生風險，以實際行動守護民眾生命財產安全。

台東警察分局表示，颱風期間除加強道路巡查外，也呼籲民眾於颱風來襲前，應將盆栽、招牌、鐵架、塑膠容器及其他易遭風吹動的物品妥善固定或移置室內，避免因強風吹落造成危險；如非必要，請避免於風雨強勁時外出，如需外出，務必減速慢行、保持安全車距，並隨時留意路面散落物及周邊環境，共同維護交通安全。