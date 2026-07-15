美軍狂轟7小時畫面曝光！　精準打擊伊朗飛彈無人機據點

▲美軍發布最新影片。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍14日連續第4晚對伊朗發動打擊，根據美國中央司令部（US Central Command）發布的最新聲明，美軍這波攻勢約7小時，鎖定的是荷莫茲海峽附近及沿海地區數十個軍事目標。

According to a release from U.S. Central Command, in a 7-hour long tranche of strikes, dozens of Iranian targets were hit, including missile and drone sites, naval capabilities, and coastal defense systems. pic.twitter.com/IRHplEsw67 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

中央司令部表示，美軍戰鬥機、無人機及海軍艦艇對伊朗的飛彈與無人機據點、海軍戰力及沿海防禦系統發射精準彈藥，進一步削弱伊朗威脅商船與船員安全的能力。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）早些時候表示，伊朗上周襲擊7艘商船，造成10多名平民船員死亡、失蹤或受傷，伊朗部隊也向鄰近波灣國家發射數十枚飛彈與無人機，「美軍將讓伊朗為這種持續危及無辜生命、毫無正當理由的侵略行為付出代價」。

庫柏發表此聲明前不久，川普總統才警告，除非德黑蘭重返談判桌，否則美國下周將對伊朗基礎設施發動攻擊，包括橋樑與發電廠。川普還說，美國對伊朗的攻擊將「持續到我認為夠了為止」。