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「阿美族媳婦」返台東參與年祭　蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧14日回到台東縣參加阿美族的年祭。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧回到台東縣參加阿美族的年祭。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨（14日）回到台東縣參加阿美族的年祭，蘇巧慧一到都蘭部落，便前往拉中橋（年齡階層名）的聚會場，和階層同伴一起準備餐點、練習舞蹈。蘇巧慧表示，自己是阿美族的媳婦，所以每年七月她一定會和全家到都蘭部落參與年祭，不僅學習阿美族的傳統文化，也和家人、部落族人朋友相聚交流，更讓孩子從小認識自己的族群文化，親身體會年祭所承載的文化意義與精神。

在階層的聚會所中，蘇巧慧和階層同伴們一起煮晚餐、打理環境，晚間也認真和族人練習隔天樂舞比賽的舞蹈。蘇巧慧表示，對阿美族而言，Kaput（年齡階層）同伴就是另一個家人，大家一起分工、一起學習、一起承擔責任，這份感情就像兄弟姊妹一樣，即使平常各自在不同地方生活，每年回到部落依然十分熟悉。蘇巧慧說，很感謝族人一直把她當作家人一樣照顧，也因為有這樣的機會，讓她更深入了解族人朋友的生活與需求，所以在她提出的「三大原住民族政見」中，希望以「生活照顧」、「文化傳承」及「制度支持」三大面向來照顧新北市的原住民族。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧14日回到台東縣參加阿美族的年祭。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧14日回到台東縣參加阿美族的年祭。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧以返鄉參與歲時祭儀為例，未來她將擴大「歲時祭儀交通補助」，從補助範圍到補助項目全面升級。蘇巧慧指出，未來除了現行的火車交通補助外，也將新增「包車」補助，讓返鄉參與歲時祭儀更加便利，減輕族人的交通負擔，鼓勵更多人返鄉參與祭儀，讓文化傳承不因距離而中斷。

蘇巧慧說，未來她將推動支持部落恢復傳統社會制度，只要新北市各部落舉辦年齡階層相關活動，都將納入補助項目，協助部落延續珍貴的文化傳統。

此外，蘇巧慧表示，她也將推動成立「新北市原住民族青年團」，統籌16族青年，並建立參與公共事務的平台，讓更多原住民族青年投入市政討論及決策，也讓新北市政府在推動原住民族政策時，能真正納入原住民族的觀點與聲音。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧14日回到台東縣參加阿美族的年祭。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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蘇巧慧民進黨2026新北市長阿美族年祭台東

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