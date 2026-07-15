大陸三地暴雨洪澇台胞均安　國台辦：積極協助受災台企復產紓困

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近期大陸廣西、湖北、甘肅等地遭受強降雨、大風等極端天氣襲擊，引發洪澇和地質災害。針對是否有台胞台企受到波及，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日回應，大陸方面第一時間掌握三地台胞均安全無事，僅廣西部分台資企業蒙受不同程度的經濟損失，地方台辦正全力協助紓困及復產。朱鳳蓮也特別提到，注意到台灣多地受到颱風「巴威」影響出現災情，並對台灣受災同胞表達深切慰問，衷心希望受災民眾能儘快恢復正常生產與生活秩序。



近日廣西、湖北、甘肅等地遭受風災與洪澇災害，大陸國台辦朱鳳蓮今15日在例行記者會指出，近期廣西、湖北、甘肅等地遭受強降雨、大風等極端的天氣，引發了洪澇和地質災害，造成重大的傷亡和經濟損失。習近平總書記對防汛救災工作作出了重要指示，相關部門和地方深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，全力地開展搶險救災工作。

朱鳳蓮表示，「大陸方面高度重視在大陸台胞台企的防汛救災工作，第一時間摸排相關地區台胞台企受災情況，同步開展搶險安置、救助、扶持等各項工作。」

朱鳳蓮指出，據了解，廣西、湖北、甘肅三地的台胞均安全無事，廣西部分台資企業有不同程度的經濟損失，台辦正會同廣西方面積極地為受災台企紓困解困，幫助他們儘快地復產。

最後，朱鳳蓮表示，我們也注意到受到颱風「巴威」的影響，島內的多地民眾受災，我們對台灣的受災同胞表示慰問，衷心希望他們儘快恢復正常生產生活秩序。

