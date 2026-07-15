　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

人口販運手法翻新！利嘉警深入教會宣導提升識別能力

▲利嘉派出所前往浸信會靈光堂教會舉行人口販運防制宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲利嘉派出所前往浸信會靈光堂教會舉行人口販運防制宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾對人口販運犯罪的認識及防範意識，台東警察分局利嘉派出所日前前往浸信會靈光堂教會，向教會長者舉行人口販運防制宣導，透過實際案例分析及法令說明，提醒民眾認識人口販運常見手法，提升風險辨識能力，共同守護自身及家人安全。

宣導活動中，利嘉派出所所長表示，人口販運犯罪並非遙不可及，近年犯罪集團手法不斷翻新，常以高薪工作、海外就業、免費旅遊、網路交友等名義誘騙民眾，一旦被害人前往陌生地區，便可能遭限制人身自由、強迫勞動、性剝削或從事其他非法活動。尤其近年海外求職詐騙案件頻傳，民眾若接獲來路不明的工作邀約，應提高警覺，切勿輕信網路廣告或社群平台資訊，務必透過正當管道查證，以免誤入犯罪陷阱。

宣導過程中，警方也特別提醒教會長者，平時應多關心家中子女及親友的求職、交友情形及出國計畫，若發現家人突然表示將赴海外工作，且薪資待遇明顯高於行情、工作內容交代不清或行程安排異常，應主動關心並協助查證，必要時可向警方或相關機關尋求協助，及早預防人口販運案件發生。

台東警察分局表示，防制人口販運有賴全民共同參與，除提升自我防護意識外，也應發揮守望相助精神，關心家人及周遭親友動態。如發現疑似人口販運、非法仲介或他人遭受不法控制等情形，請立即撥打110報案，或向165反詐騙專線諮詢，共同防堵人口販運犯罪，營造安全、安心的生活環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陽明交大教授殺妹夫 　「6大4小受困」嚇壞
世界盃驚現「時空旅人」？　5年前神預言瘋傳
陽明交大教授「黑歷史」曝　學生：讀到碩二沒見過
長榮機票「下殺3244元起」　日韓萬元有找
快訊／跳空漲停！　3檔記憶體開噴
快訊／9車連環撞　現場慘況曝
台版「豆豆先生」被撞死　家屬同意緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

黃偉哲拜會大阪市議會議長　力邀組團訪台南深化城市交流

人口販運手法翻新！利嘉警深入教會宣導提升識別能力

職棒、熱氣球、博覽會3大盛事齊聚台東　台鋼雄鷹主場熱鬧登場

菲律賓旅客重機刁車受困山區　屏東達仁警烙英語助脫困

問題沙拉油再增2批！台南39家業者受影響　已下架回收3913公斤

異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲　護送返家

台南再添36輛電動公車！首批6輛上線　0、6及103路搶先搭

台東少年隊前進教育廣播電臺　宣導少年法治觀念與防制新興毒品

日本母女託運行李「塞644萬現鈔」　高雄機場出境全遭沒入

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

黃偉哲拜會大阪市議會議長　力邀組團訪台南深化城市交流

人口販運手法翻新！利嘉警深入教會宣導提升識別能力

職棒、熱氣球、博覽會3大盛事齊聚台東　台鋼雄鷹主場熱鬧登場

菲律賓旅客重機刁車受困山區　屏東達仁警烙英語助脫困

問題沙拉油再增2批！台南39家業者受影響　已下架回收3913公斤

異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲　護送返家

台南再添36輛電動公車！首批6輛上線　0、6及103路搶先搭

台東少年隊前進教育廣播電臺　宣導少年法治觀念與防制新興毒品

日本母女託運行李「塞644萬現鈔」　高雄機場出境全遭沒入

安海瑟薇超仙孕婦禮服來自Prada訂製！Zendaya背天使翅膀驚豔奧德賽首映

女住戶開窗嚇到高空作業工人　鄰居議論「很可怕、沒化妝」挨告

Google 智慧手錶要漲價！Pixel Watch 5 全系列顏色、價格曝光

全台最富村出列！新竹寶山霸榜　馬祖、阿里山也入列

抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日　股價攻漲停

OpenAI首款硬體更多細節曝光　傳採「無螢幕」設計、主打陪伴互動

午後雷雨襲全台　高溫衝36度

二、三代韓團偶像結婚名單掀熱議！　網驚：比想像中少很多

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

疼痛竟會加速腫瘤生長　醫：特殊止痛止吐藥可助抗癌

【全場最萌瞬間】10萬挪威球迷等英雄！　哈蘭德抱「小浣熊」登場

地方熱門新聞

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

遭馬太鞍溪水沖走鄧主任慶幸活著 新城鄉公所關懷

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

金門小三通再破活體走私案

口湖牽水車藏邁入181週年　7月20、21日重現百年祭典文化

2026桃園義勇季系列活動　7/15開放報名

南投縣離開螢幕3小時挑戰活動開放報名

高鐵桃園站傳愛圓夢　助弱勢學員遊台中

近機捷A20站　中壢首座專用機車練習場啟用

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

太平洋自行車攜手和雲行動服務　打造綠色移動

追查問題油！第3批流向雲林累計稽查166家業者

台南再添36輛電動公車！首批6輛上線

拚電動車產業聚落！雲科大1.4億人才基地揭牌

更多熱門

相關新聞

職棒、熱氣球、博覽會3大盛事齊聚台東

職棒、熱氣球、博覽會3大盛事齊聚台東

2026年中華職棒例行賽暑假台東系列賽於14日晚間在台東縣立第一棒球場熱鬧登場，由台鋼雄鷹迎戰富邦悍將，台東縣長饒慶鈴受邀擔任開球嘉賓，為賽事揭開序幕。縣府表示，今年暑假適逢「2026台灣國際熱氣球嘉年華」及「2026台東博覽會」同步舉辦，邀請全國民眾走訪台東，白天體驗熱氣球與博覽會精彩活動，夜晚進場欣賞職棒賽事，感受台東夏日觀光與運動兼具的魅力。

菲律賓旅客重機刁車　達仁警烙英語助脫困

菲律賓旅客重機刁車　達仁警烙英語助脫困

異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲

異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲

「阿美族媳婦」返台東參與年祭　蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

「阿美族媳婦」返台東參與年祭　蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

嘴饞男偷吃35元雞屁股　賠200判罰8千

嘴饞男偷吃35元雞屁股　賠200判罰8千

關鍵字：

警察人口販運台東

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面