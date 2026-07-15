人口販運手法翻新！利嘉警深入教會宣導提升識別能力

▲利嘉派出所前往浸信會靈光堂教會舉行人口販運防制宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升民眾對人口販運犯罪的認識及防範意識，台東警察分局利嘉派出所日前前往浸信會靈光堂教會，向教會長者舉行人口販運防制宣導，透過實際案例分析及法令說明，提醒民眾認識人口販運常見手法，提升風險辨識能力，共同守護自身及家人安全。

宣導活動中，利嘉派出所所長表示，人口販運犯罪並非遙不可及，近年犯罪集團手法不斷翻新，常以高薪工作、海外就業、免費旅遊、網路交友等名義誘騙民眾，一旦被害人前往陌生地區，便可能遭限制人身自由、強迫勞動、性剝削或從事其他非法活動。尤其近年海外求職詐騙案件頻傳，民眾若接獲來路不明的工作邀約，應提高警覺，切勿輕信網路廣告或社群平台資訊，務必透過正當管道查證，以免誤入犯罪陷阱。

宣導過程中，警方也特別提醒教會長者，平時應多關心家中子女及親友的求職、交友情形及出國計畫，若發現家人突然表示將赴海外工作，且薪資待遇明顯高於行情、工作內容交代不清或行程安排異常，應主動關心並協助查證，必要時可向警方或相關機關尋求協助，及早預防人口販運案件發生。

台東警察分局表示，防制人口販運有賴全民共同參與，除提升自我防護意識外，也應發揮守望相助精神，關心家人及周遭親友動態。如發現疑似人口販運、非法仲介或他人遭受不法控制等情形，請立即撥打110報案，或向165反詐騙專線諮詢，共同防堵人口販運犯罪，營造安全、安心的生活環境。