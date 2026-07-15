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屏東34歲男深夜自撞分隔島！車子瞬間陷火海　撞上路邊車輛送醫

▲屏東市和生路火燒車事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市和生路火燒車事故。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

34歲帥姓男子今(15日)凌晨1時20分，駕駛自小客車沿屏東市和生路二段東往西方向行駛時，疑因操控不慎撞擊中央分隔島，強大撞擊力道還波及停放路旁車輛，事故後轎車隨即起火燃燒，所幸駕駛及時脫困送醫，未造成更大傷亡。

屏東縣政府消防局於凌晨1時23分接獲民眾報案，指屏東市和生路二段372號前疑因車禍引發汽車火警，立即派遣公館、萬丹分隊共3車6人趕赴現場搶救，消防人車於1時35分抵達，立即布線灌救，並於1時44分將火勢完全撲滅。

▲屏東市和生路火燒車事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防人員同步協助救護，34歲男性駕駛肢體擦傷、意識清楚，由萬丹91救護車送往屏東榮民總醫院治療，後續事故現場交由警方處理調查。

警方表示，初步調查帥姓男子駕駛自小客車，因操控不慎撞擊中央分隔島後，波及路旁車輛並引發火警。由於事故發生於深夜時段，警方將依程序向法院聲請鑑定許可書，檢測駕駛是否涉及酒後或毒品駕車，以進一步釐清事故真正原因及相關責任。

▲屏東市和生路火燒車事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局提醒，深夜行車容易因精神不濟或疲勞影響反應能力，駕駛人應充分休息後再上路，並隨時注意車前狀況及控制車速，避免因一時疏忽釀成交通事故，確保自己及其他用路人的安全。

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