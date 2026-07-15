陽明交大教授揮刀砍死妹夫！檢成立專案小組：徹查真相、嚴懲暴力

▲美籍陽明交大教授持刀砍死妹夫，遭警開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

記者劉昌松、莊智勝／新竹報導

新竹市三民路一間音樂教室昨(14日)下午發生一起兇殺案，警方初步調查，在國立陽明交通大學擔任教授、美國籍的林姓男子(43歲)涉嫌持刀殺害48歲的紀姓妹夫，導致紀男身中20多刀，當場慘死；林嫌在現場一度與警方對峙，最終腿部中槍遭制伏，目前全案警方正進一步調查、釐清犯案動機。新竹地檢署表示，檢方對本案高度重視，已成立專案小組偵辦，將徹查真相，依法嚴懲暴力犯行。

據了解，林嫌與死者紀男是連襟關係(兩人配偶為親姊妹，坊間通常跟著妻子稱妹夫），但據地方人士透露，2人長期存在家庭私事及經營理念上的歧見，另指出雙方疑似在家產分配問題上積怨已久，最終釀成憾事。但相關說法真實性仍待檢警進一步釐清。目前林男仍在醫院戒護治療，待傷勢穩定後將接受偵訊。

新竹檢方指出，檢察長柯宜汾接獲通報後，對本案高度重視，立即指示專組主任、承辦外勤檢察官及國民法官小組成員與警方成立專案小組共同偵辦。於當日夜間由專責檢察官帶同法醫進行相驗並迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，犯罪被害人保護協會新竹分會亦同時提供被害人家屬法律支援與心理輔導。新竹地檢署強調，將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。