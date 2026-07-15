天天胃痛、脹氣「照胃鏡卻正常」　一票爆共鳴！醫師揭真相：是真的

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

不少民眾都曾有過「明明胃痛得要命，照胃鏡醫生卻說正常」的情況，甚至因此被身邊的人吐槽，是壓力大、想太多。對此，胃腸肝膽科主治醫師張醫師發文表示，查不到結構異常不代表在無理取鬧，在實證醫學上，內臟高敏感與蠕動障礙都有明確的病理機制支持，這些「肉眼看不見」的微觀細胞病理變化，會直接刺激腸道神經，這就是為什麼許多人檢查正常卻天天脹氣、胃痛，直言「你的痛是真的，醫學數據支持你。」

一票患者胃痛「檢查卻無異常」 醫生：常規胃鏡僅看結構

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張醫師指出，身為腸胃科醫師，看過太多患者因為常規檢查無異常，就被貼上「神經質」的標籤。其實，常規胃鏡只能看到結構，也就是用肉眼觀察有沒有潰瘍、腫瘤或發炎；但在實證醫學上，許多功能性腸胃疾病患者的黏膜，如果拿去放電子顯微鏡下觀察，經常能發現微觀發炎或肥大細胞活化的證據，這些肉眼無法察覺的細胞病理變化，會直接刺激腸道神經，進而引發強烈痛感。

照胃鏡都正常！ 過來人淚訴：換一家才驗出腸化生

這篇溫暖的科普文曝光後，引發大批過來人共鳴，紛紛回應「我也是胃鏡沒問題，但常常吃了就胃脹、胃痛、不斷隔氣，空腹也會，照了腹超也沒問題」、「我照了幾次胃鏡，醫生都說是一般的胃食道逆流，但真的覺得不太對勁，後來換了一家才檢查出是腸化生」、「胃鏡照很多次都看起來還好，但是一直很容易乾嘔反胃，驗出幽門螺旋桿菌治療後，腸胃就很接近正常人了」。

此外，更有癌症患者直呼，「我確診大腸癌四期到血腫科門診，因為我的內臟也是比較敏感，所以準備了一些問題要諮詢，醫生直接叫我去看精神科，說我過度焦慮？就問到底誰癌症不焦慮，乖乖去精神科，然後醫生說我沒毛病。」

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