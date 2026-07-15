找停車位沒靠右釀追撞！騎士倒地又遭輾斃　駕駛判4月獲緩刑

▲台南萬男駕車在道路上放慢速度找停車位，後方機車騎士反應不及撞上，又遭後方機車騎士輾斃 。（AI協作圖／記者葉品辰製作，經編輯審核）

記者葉品辰／台南報導

台南一名萬姓男子駕車準備停車時，未靠右側而在道路上緩慢行駛，導致後方機車騎士反應不及撞上其車輛左後車尾，騎士倒地後又滑入內側車道，遭後方另一名張姓女機車騎士追撞，傷重不治。台南地方法院審理後，認定萬男涉犯過失致人於死罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，須依調解內容分期賠償被害人家屬。

判決指出，萬男當時駕車於車道內緩慢滑行準備停車，卻未盡量靠近道路右側行駛，影響後方來車通行。被害人騎乘機車時也未注意車前狀況，撞上萬男車輛左後方後倒地滑行至內側車道，不料遭後方張姓騎士追撞，最終因傷勢過重身亡。

法院審酌，萬男的駕駛行為確有疏失，但依事故鑑定結果，其過失程度屬於肇事次因，被害人才是肇事主因；至於同案遭起訴的張姓騎士，則已另案獲判無罪。法官指出，萬男肇事後留在現場，主動向到場員警坦承肇事並接受偵辦，符合自首要件，因此依法減輕其刑。此外，萬男犯後坦承犯行，並已與死者家屬達成調解，約定分2期支付賠償金，目前已完成第1期款項給付。

法院綜合考量萬男無故意犯罪前科，且已展現彌補損害誠意，因此依過失致人於死罪判處有期徒刑4月，可易科罰金，另宣告緩刑2年，並須依調解內容完成剩餘分期賠償，若未履行相關負擔，緩刑仍可能遭撤銷。