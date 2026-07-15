質疑選舉舞弊！川普預告演說將曝「2020大選內幕」　鎖定投票機漏洞

▲美國總統川普預計16日晚間發表全國演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，將於美東時間16日晚間9時（台灣時間17日上午9時）發表全國演說，宣稱將公布與2020年總統大選有關的最新解密情報，內容涉及選舉安全、投票機漏洞及外國勢力干預等議題，並預告將是「非常非常重大的消息」。

不過，美國法院、司法部及聯邦資安機構過去均表示，未發現足以改變2020年大選結果的大規模舞弊或投票系統遭操控的證據。

川普於當地時間15日在白宮向媒體表示，演說將聚焦選舉安全與投票機問題，並稱這將是一項重大宣布，強調「沒有自由、公平的選舉，就沒有國家」。白宮已向美國各大電視台申請黃金時段播出，全國演說除選舉議題外，也將涵蓋其他內容，但川普並未透露細節。

《路透社》與《CNBC》引述白宮官員說法，指出川普將在演說中公布最新解密的情報文件，宣稱內容涉及外國勢力試圖干預2020年美國總統大選，以及白宮認定的投票機潛在漏洞。屆時美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）、代理國家情報總監普爾特（Bill Pulte）、聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）以及國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）等官員，預計也將一同出席。

▲川普2024年12月重返白宮見拜登，雙方握手致意「歡迎回來」。（圖／路透）

川普自2020年總統大選敗給拜登（Joe Biden）之後，持續主張選舉存在大規模舞弊，並多次宣稱美國選舉制度遭到操弄。然而，美國多個州與聯邦法院、司法部、驗票程序及聯邦網路安全機構均表示，未發現任何足以影響選舉結果的大規模舞弊或投票機遭操控的證據，並曾將2020年大選形容為「美國史上最安全的一次選舉」。

根據《路透社》報導，白宮近來成立專責工作小組，持續推動解密大量政府文件，其中包括2020年大選及選舉系統相關資料。前國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）曾委託進行投票機鑑識分析，雖發現部分系統存在安全漏洞，但未發現遭駭客入侵或影響選舉結果的證據。川普上月也已授權代理國家情報總監普特解密2020年大選相關文件。

此外，美國2021年公布的情報評估指出，俄羅斯總統普丁曾授權部分政府部門發動影響力行動，以提升川普聲勢並削弱美國民眾對選舉制度的信任；中國曾考慮影響選舉結果但最終未採取行動，伊朗則發動多管齊下的秘密影響力行動，試圖打擊川普的競選聲勢。

不過，該份評估同時認定，沒有跡象顯示任何外國勢力曾成功改變2020年大選的技術層面或投票結果。