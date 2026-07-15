藍營、名嘴稱綠營北市恐換將　沈伯洋親回：只能說想像力豐富

▲走向國際，團隊升級！沈伯洋訪美記者會。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（15）日召開「走向國際，團隊升級！沈伯洋訪美記者會」說明即將啟動訪美行程，會後也接受媒體聯訪。對於藍營小雞、名嘴稱，沈伯洋已經被民進黨放生，隨時可能換將。沈伯洋回應，想像力豐富，台灣在電影跟影劇業發展，不管是導演、編劇都非常強，只需要好的環境整合，他想競爭當導演，可能還不夠，只能說他想像力豐富。

沈伯洋今說明訪美計畫，新黨議員參選人游智彬也來鬧場，並質疑此趟是去美國要錢？沈伯洋回應，其實出席各種場合蠻容易遇到他，抗議是他的權利，但台灣好的編劇已經蠻多，這些人不需要再出來跟他們競爭。

至於訪美有無預計安排見面層級？沈伯洋回應，現在跟國會外交有關的，還是要尊重總召，目前安排不少會面，現在關注比較多是市政相關，國會外交是跟聯邦相關，這些都在安排當中，要尊重總召跟要拜訪的對象。

媒體也追問，出訪美國是否擔心受到中國人士暴力攻擊？沈伯洋表示，蕭美琴副總統當時受到追撞，依舊捍衛國家，自己做為「頭號通緝分子」，絕對不會因為通緝、拳頭就屈服，該講的話一句不會少，對方想用這樣的方式讓我們噤聲，迎擊最好方式就是走向國際，「不想讓我們講，我們就講更多，不想讓我們交流，我們就交流更多」，這是台灣人的骨氣。