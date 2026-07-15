　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

民眾黨青年團訪陸　國台辦表達歡迎：兩岸理應常來常往

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2026.7.15） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

民眾黨青年團14日啟程上海，展開為期4天的交流參訪，這是民眾黨首度正式組團「登陸」。大陸國台辦表示，兩岸同胞理應常來常往，歡迎廣大台灣同胞特別是台灣青年朋友多到大陸走走看看。

大陸國台辦例行記者會今（15）日上午舉行，官媒新華社第一題就詢問民眾黨青年團赴陸議題：「據報導，台灣民眾黨青年交流團於14日抵達上海參訪交流，請問他們此行將參訪哪些地方？國台辦對該團訪陸有何評論？」

國台辦發言人朱鳳蓮表示，7月14日至17日，台灣民眾黨青年交流團到上海參訪交流，參觀洋山港、12345市民服務熱線運營中心及四行倉庫抗戰紀念館等地，並與上海交通大學青年師生開展座談交流。

朱鳳蓮接著說，「我們歡迎該團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。」

朱鳳蓮強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，理應常來常往、走親走近。「我們熱忱歡迎廣大台灣同胞特別是台灣青年朋友多到大陸走走看看，親身領略壯美河山，感受文明底蘊，體驗潮流生活，共赴青春之約，共創美好未來。」

對於這次青年團訪問，民眾黨主席黃國昌此前受訪表示，保持暢通溝通管道，增加理解、累積互信，是民眾黨的態度，創黨主席柯文哲他所定的「台灣自主、兩岸和平」的路線，以及「五個互相」的基本原則，到今天為止沒有任何的改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
世界盃驚現「時空旅人」？　5年前神預言瘋傳
陽明交大教授「黑歷史」曝　學生：讀到碩二沒見過
長榮機票「下殺3244元起」　日韓萬元有找
快訊／跳空漲停！　3檔記憶體開噴
快訊／9車連環撞　現場慘況曝
台版「豆豆先生」被撞死　家屬同意緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

我推非紅供應鏈　國台辦嗆：換來「洋主子」更肆無忌憚掠奪

大陸三地暴雨洪澇台胞均安　國台辦：積極協助受災台企復產紓困

民眾黨青年團訪陸　國台辦表達歡迎：兩岸理應常來常往

最多比輝達GPU快400倍！　北京大學研發首款毫秒級神經動力學晶片

碩士沒了！陸「天才少女」抄襲台大教授論文　只把複製改「克隆」

生前痛喊媽媽！陸少年運動員遭捅死　當地人卻指：他是去嫖娼

沈有忠：「民族團結法」鋪墊習近平21大連任法律基礎

陸《民族團結法》恐影響交流　學者：政府應建立風險分級

廣東4名小六生「虐死浪浪一家」！網曝同村為挑釁「又燒死3貓」

學者：華府暫不會對「民族團結法」採取特別作為

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

我推非紅供應鏈　國台辦嗆：換來「洋主子」更肆無忌憚掠奪

大陸三地暴雨洪澇台胞均安　國台辦：積極協助受災台企復產紓困

民眾黨青年團訪陸　國台辦表達歡迎：兩岸理應常來常往

最多比輝達GPU快400倍！　北京大學研發首款毫秒級神經動力學晶片

碩士沒了！陸「天才少女」抄襲台大教授論文　只把複製改「克隆」

生前痛喊媽媽！陸少年運動員遭捅死　當地人卻指：他是去嫖娼

沈有忠：「民族團結法」鋪墊習近平21大連任法律基礎

陸《民族團結法》恐影響交流　學者：政府應建立風險分級

廣東4名小六生「虐死浪浪一家」！網曝同村為挑釁「又燒死3貓」

學者：華府暫不會對「民族團結法」採取特別作為

安海瑟薇超仙孕婦禮服來自Prada訂製！Zendaya背天使翅膀驚豔奧德賽首映

女住戶開窗嚇到高空作業工人　鄰居議論「很可怕、沒化妝」挨告

Google 智慧手錶要漲價！Pixel Watch 5 全系列顏色、價格曝光

全台最富村出列！新竹寶山霸榜　馬祖、阿里山也入列

抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日　股價攻漲停

OpenAI首款硬體更多細節曝光　傳採「無螢幕」設計、主打陪伴互動

午後雷雨襲全台　高溫衝36度

二、三代韓團偶像結婚名單掀熱議！　網驚：比想像中少很多

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

疼痛竟會加速腫瘤生長　醫：特殊止痛止吐藥可助抗癌

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

大陸熱門新聞

陸「天才少女」抄台大教授論文　碩士沒了

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

數學諾貝爾「費爾茲獎」或將首現中國籍得主！

陸少年運動員含冤遭捅死　當地人卻打臉家屬揭真相

業務慫恿泡水詐保！　車主「理賠後買新車」下場慘了

廣東4名小六生虐死浪浪！網曝同村「又殺3貓」

20歲伴娘遭婚鬧致「腰椎骨折」9人賠108萬

陸委會：將每周定期公布國人赴陸失聯數據

北京大學神經動力學晶片最多比輝達GPU快400倍！

把電動車當手機換！　陸新能源車平均車齡僅1.8年

沈有忠：「民族團結法」鋪墊習再連任基礎

政經風險多重因素下　越來越多中小日企撤出中國

《民族團結法》實施　學者：政府應建立風險分級

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

更多熱門

相關新聞

陸三地暴雨洪澇台胞均安　國台辦：積極協助受災台企復產紓困

陸三地暴雨洪澇台胞均安　國台辦：積極協助受災台企復產紓困

近期大陸廣西、湖北、甘肅等地遭受強降雨、大風等極端天氣襲擊，引發洪澇和地質災害。針對是否有台胞台企受到波及，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日回應，大陸方面第一時間掌握三地台胞均安全無事，僅廣西部分台資企業蒙受不同程度的經濟損失，地方台辦正全力協助紓困及復產。朱鳳蓮也特別提到，注意到台灣多地受到颱風「巴威」影響出現災情，並對台灣受災同胞表達深切慰問，衷心希望受災民眾能儘快恢復正常生產與生活秩序。

陸委會副主委：希望有一天可以到中國大陸訪問

陸委會副主委：希望有一天可以到中國大陸訪問

卓榮泰毒油專報被杯葛11分鐘　江啟臣好無奈：各委員回你座位

卓榮泰毒油專報被杯葛11分鐘　江啟臣好無奈：各委員回你座位

反安樂死公投遭黃國昌嗆傲慢　陳冠廷：應先立法再複決

反安樂死公投遭黃國昌嗆傲慢　陳冠廷：應先立法再複決

安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看

安樂死、廢非核政策公投逕付二讀　六項公投主文一次看

關鍵字：

民眾黨國台辦黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面