民眾黨青年團訪陸　國台辦表達歡迎：兩岸理應常來常往

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

民眾黨青年團14日啟程上海，展開為期4天的交流參訪，這是民眾黨首度正式組團「登陸」。大陸國台辦表示，兩岸同胞理應常來常往，歡迎廣大台灣同胞特別是台灣青年朋友多到大陸走走看看。

大陸國台辦例行記者會今（15）日上午舉行，官媒新華社第一題就詢問民眾黨青年團赴陸議題：「據報導，台灣民眾黨青年交流團於14日抵達上海參訪交流，請問他們此行將參訪哪些地方？國台辦對該團訪陸有何評論？」

國台辦發言人朱鳳蓮表示，7月14日至17日，台灣民眾黨青年交流團到上海參訪交流，參觀洋山港、12345市民服務熱線運營中心及四行倉庫抗戰紀念館等地，並與上海交通大學青年師生開展座談交流。

朱鳳蓮接著說，「我們歡迎該團來訪，將做好相關活動安排，並提供必要便利。」

朱鳳蓮強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人，理應常來常往、走親走近。「我們熱忱歡迎廣大台灣同胞特別是台灣青年朋友多到大陸走走看看，親身領略壯美河山，感受文明底蘊，體驗潮流生活，共赴青春之約，共創美好未來。」

對於這次青年團訪問，民眾黨主席黃國昌此前受訪表示，保持暢通溝通管道，增加理解、累積互信，是民眾黨的態度，創黨主席柯文哲他所定的「台灣自主、兩岸和平」的路線，以及「五個互相」的基本原則，到今天為止沒有任何的改變。