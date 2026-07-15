職棒、熱氣球、博覽會3大盛事齊聚台東　台鋼雄鷹主場熱鬧登場

▲2026年中華職棒台東系列賽於台東縣立第一棒球場熱鬧登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2026年中華職棒例行賽暑假台東系列賽於14日晚間在台東縣立第一棒球場熱鬧登場，由台鋼雄鷹迎戰富邦悍將，台東縣長饒慶鈴受邀擔任開球嘉賓，為賽事揭開序幕。縣府表示，今年暑假適逢「2026台灣國際熱氣球嘉年華」及「2026台東博覽會」同步舉辦，邀請全國民眾走訪台東，白天體驗熱氣球與博覽會精彩活動，夜晚進場欣賞職棒賽事，感受台東夏日觀光與運動兼具的魅力。

饒慶鈴表示，自2022年中華職棒睽違14年重返台東後，縣府已連續五年積極爭取職棒賽事。今年感謝台鋼雄鷹球團規劃4場台東主場賽事，分別於7月14、15日迎戰富邦悍將，以及8月18、19日對戰統一獅，並回饋每場2,000張縣民內野票券，讓更多鄉親能夠進場支持職棒，也為在地培育的優秀球員加油。

饒慶鈴指出，台東素有「棒球原鄉」美譽，培育出眾多職棒選手及國家代表隊球員。今年台東博覽會特別規劃「紅土之上－棒球特展」，完整呈現台東棒球發展歷程，展出珍貴歷史文物、照片及現役球星相關展品，並設有互動投球體驗區，透過運動科技設備提供民眾親身體驗棒球運動的樂趣，歡迎民眾踴躍參觀。

縣府表示，為持續提升賽事品質及觀賽環境，近年積極爭取中央及地方經費改善棒球場設施。去年獲中央補助近4,000萬元，完成第一、第二棒球場觀眾席座椅更新；今年再編列約3,900萬元辦理球場廁所整修、噴灌系統改善及本壘後方隱形護網等工程，另規劃投入約6,000萬元更新球場大螢幕，持續打造符合職棒賽事需求的優質場地，提供球迷更舒適、安全的觀賽環境。

台東縣政府教育處表示，為回饋在地鄉親，台鋼雄鷹球團此次提供4場共8,000張內野票券，優先提供縣內學生棒球隊後開放縣民登記，票券於短時間內即全數索取完畢，顯見地方球迷對職棒賽事的高度支持與期待。教育處也指出，希望藉由職棒賽事帶動地方運動觀光發展，並提供基層棒球選手近距離觀摩高水準賽事的機會，持續扎根棒球運動。

縣府誠摯邀請全國民眾把握暑假期間前來臺東，體驗熱氣球嘉年華、台東博覽會及中華職棒賽事三大活動，一次感受臺東豐富的觀光魅力、文化特色與運動熱情。