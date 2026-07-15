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法官張浩銘PO文取暖挨轟...竟謊稱「帳號被盜」　判罰俸6個月

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法官張浩銘網路發文造成司法院資安危機，遭職務法庭判決罰俸6個月。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

高雄地院法官張浩銘因調職到北部失敗，竟一人分飾兩角，匿名在法官論壇發文「取暖」卻慘被砲轟。他為此竟向司法院資訊處謊稱「帳號被盜」，資訊處隨即啟動資安調查程序，這才查出張的烏龍行為。張浩銘被送職務法庭議處，職務法庭15日判決罰款，金額為月俸給6個月。可上訴。

張浩銘為律師轉任法官，他2024年12月23日派任高雄地方法院擔任候補法官，不過去年3月10日，他就以雙親於扶養、醫療上有特別需要為由，向司法院申請優先調動至新北地方法院。但新北地院去年5月27日召開法官會議後，不同意他的申請。張浩銘心生不滿，於同日晚間8時57分，以「不吐不快」之作者名稱，在法官論壇發表標題為「特殊調動法官會議的程序是什麼？」之貼文。

貼文內容提到「最近有某法官申請特殊調動，從甲法院調動到乙法院，甲法院已經決議通過，乙法院是收人的法院，竟然表決不同意」、「變向的法官會議的程序跟審查，比審判還要粗糙。某法官的情況真的很艱困，但很遺憾乙法院的會議程序好草率。這樣乙法院統調的時候也可以不用補人了，有人想來還拒絕，不是很艱困嗎？」

但張浩銘的貼文引起其他法官的輪番砲轟，為了幫自己「取暖」，張浩銘大玩網路梗「一人分飾兩角」，在第一篇文章發表後一週、去年6月4日再化名「我才是甲法院的某法官」，發文與法官學長姐打筆仗。但卻被其他法官發現，兩篇文章的IP位址一樣，踢爆張浩銘一人分飾兩角的爛手法。

張浩銘眼見不可收拾，6月4日下午3點多，他先後以電話及電子郵件聯繫司法院資訊處，宣稱貼文不是他本人所發，且對本人造成困擾，故要求資訊處刪除貼文。結果到了同日下午5時30分許，張浩銘又再次打電話到資訊處，說自己帳號被盜，高雄地院之資訊室已經在調查何人盜用帳號，故請司法院資訊處不用提供其他協助。由於法官帳號被盜用，是屬於第一級資通安全事件，司法院資訊處隨即啟動資安調查程序，結果查出這一系列的烏龍。

高雄地院召開自律委員會，將張浩銘送法官評鑑，評鑑結果則是送職務法庭議處，並建請罰俸6個月。案經職務法庭審理後，於15日一審宣判。職務法庭認為張浩銘確實有違失行為，考量他未能謹言慎行，導致司法院啟動資安調查程序，無端浪費人力、行政資源，有損法官形象，因此判決罰款，金額為月俸給6個月。

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