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太熱想趕快回家　台北男騎走學生腳踏車瞎扯：不算偷

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）去年8月在台北市某學校門口，偷偷騎走一輛未上鎖的腳踏車，事後被抓包竟聲稱是因為天氣太熱，想趕快返家才會這樣做。士林地院法官審理後，依犯竊盜罪，判處阿輝罰金3萬元，得易服勞役30日，緩刑2年。

腳踏車,自行車,運動（圖／CFP）

▲阿輝辯稱天氣太熱想趕快回家，竟擅自騎走別人的腳踏車。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝2025年8月行經台北市某學校門口時，見學生A停放在校門口的腳踏車（價值5000元）沒有上鎖，竟趁無人注意之際，偷偷將腳踏車騎走。後來學生A發現腳踏車遭竊，報警處理，警方很快便循線找上阿輝。

阿輝坦承未經學生A同意就騎走腳踏車，但他辯稱是因為當時天氣太熱，覺得身體不舒服，向校方警衛求助無果，才會騎走腳踏車，想要趕快返家，後來則把腳踏車棄置在士林區某巷口，他覺得自己的行為不是竊盜，因為他沒有將腳踏車占為己有。

不過，檢方沒有採信阿輝的說詞，訊後仍依法將他起訴。士林地院法官表示，阿輝不思依循正當途徑獲取所需，反而擅自竊取他人財物，考量到他終能坦承犯行，事後獲得學生A的諒解並達成和解，失竊腳踏車也已經發還，最終依犯竊盜罪，判處他罰金3萬元，得易服勞役30日，緩刑2年。全案仍可上訴。

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