菲律賓旅客重機刁車受困山區　屏東達仁警烙英語助脫困

▲員警以英語協助兩名菲律賓籍旅客處理大型重型機車故障問題。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局大武分局達仁分駐所日前接獲110報案，兩名菲律賓籍旅客共乘大型重型機車沿台東海岸線旅遊，行經台9戊線10公里處時，車輛突發故障熄火，因人生地不熟且不諳中文，無法自行尋求協助，遂撥打110向警方求援。

達仁分駐所所長樊永福接獲通報後，考量台9戊線山區路段車流量較少，且附近無機車維修據點，立即率警員程振豪趕赴現場協助。警方到場時，兩名旅客神情焦急站在路旁，由於雙方語言不通，所幸程員具備英語溝通能力，立即以英語與旅客交談，先安撫其情緒，再詳細了解車輛故障情形，讓旅客放下心中的不安。

警方掌握狀況後，隨即協助聯繫當地車行前往拖吊及檢修車輛，順利協助排除困境。考量車輛維修仍需一段時間，為避免影響旅客後續行程，樊所長秉持「服務不分國界」精神，主動駕駛巡邏車載送兩人前往大武火車站轉乘火車，使旅程得以順利銜接。

臨行前，兩名菲律賓籍旅客對警方熱心協助深表感謝，並表示臺灣警方不僅專業可靠，更展現溫暖的人情味，讓他們在異鄉充分感受到台灣友善的待客精神，也為此次旅程留下深刻且美好的回憶。

大武警察分局表示，警察為民服務不分國籍，同仁善用語言專長並秉持同理心，即時協助外籍旅客排除困難，不僅展現警察積極服務的精神，也提升臺灣友善國際形象。同時提醒用路人，行駛山區道路前應先檢查車輛油、水、電及各項機件狀況，確認車況良好後再上路，以降低故障風險，確保旅途安全。