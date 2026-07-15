洪堯昆與賴清德同台「一週後致癌油案交保」　邱毅：賴不知瓜田李下？

媒體人黃揚明貼出賴清德7月3日出席「2026展昭台北寵物用品展」開幕典禮與洪堯昆（右一）的合照。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油案延燒，藍委徐巧芯質疑，福壽實業董事長洪堯昆長期代表福壽出任中聯油脂董事，在事件被裁定1000萬元交保，總統賴清德請說清楚，有沒有任何人找過你？媒體人黃揚明也貼出賴清德7月3日出席台北寵物用品展與「台灣寵物食品工業同業公會首任理事長」洪堯昆的合照，當時，中聯油脂案已爆發。一週後，洪1000萬元交保。對此，前立委邱毅今（15日）批評，賴清德是政治老江湖，難道不知道瓜田李下嗎？但還是應邀參加，大家認為那天沒有人對賴清德咬耳朵，要求先蓋牌，給惹禍的企業緩口氣嗎？

邱毅表示，毒油風暴使民進黨的真面目現形，所謂的食安五環，難道只是宣傳的假象，真實的情境就是政商勾結的禍害。

邱毅表示，毒油事件發生後，賴清德神隱了六天，卓榮泰神隱了七天。昨天媒體說卓榮泰突然醒了，其實卓榮泰不是突然醒是不敢醒，因為他不敢得罪賴清德。

邱毅指出，賴清德已經跟福壽的洪堯昆談好了？大家只注意到福壽老董夫婦的政治立場，還有人說洪堯昆擔任過工商建研會理事長，所以偏國民黨，而洪夫人出身大亞集團，大亞的兩位少東是「賴友友」，賴友友自然偏綠。

邱毅直言，錯了，在同一屋簷下，企業都是兩面押寶的，尤其現在執政掌權的是誰，企業就押寶在誰身上。是誰指示蓋牌？以致使毒油處理拖延，其實深入分析，指示蓋牌處理的是誰已經是呼之欲出了。

接著，邱毅提到，7月3日有一場寵物用品展，大家只注意到賴清德吃狗糧，卻未注意邀請他參加的人就是洪堯昆，去年年底洪堯昆才接首屆理事長，賴清德日理萬機，而且那時毒油事件已爆發，罪魁禍首就是中聯油脂，中聯油脂是由福壽等三家老牌油脂公司組成，賴清德是政治老江湖，難道不知道什麼是瓜田李下嗎？

邱毅質疑，但賴清德還是應邀參加洪堯昆主導的寵物展，大家認為那天沒有人對賴清德咬耳朵，要求先蓋牌，給惹禍的企業緩口氣嗎？

邱毅批評，就是因為蓋牌拖延，使毒油流出由最早的1300噸，擴大成現在的2萬多噸。僅僅是幾天的延誤，毒油已然氾濫成災，流進賣場吃進每人的肚子裡、流進學校幼兒園營養午餐、流進國軍的團體伙食。

邱毅說，視人民食品安全如草芥的作風，只為肇事惹禍企業開脫的雙重標準，令人失望痛恨憤怒！

▼邱毅。（圖／記者黃哲民攝）