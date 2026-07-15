　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲　護送返家

▲鹿野分駐所員警接獲民眾迷途報案後迅速前往搜尋，順利於197縣道38公里處尋獲莊姓男子，確認其平安無恙並提供協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲鹿野分駐所員警接獲民眾迷途報案後迅速前往搜尋，順利於197縣道38公里處尋獲莊姓男子，確認其平安無恙並提供協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所於日前清晨接獲110報案，一名男子表示疑似於山區迷失方向，急需警方協助。警方獲報後立即派員前往搜尋，並於197縣道38公里處順利尋獲莊姓男子，確認其平安無恙後，隨即護送返回友人住處，化解一場虛驚。

經了解，莊姓男子因近日身體不適，日前暫住友人位於鸞山地區住處養病。當日凌晨，他前往鹿野地區便利商店購買生活用品，返程時因天色未明、視線不佳，加上對當地路況不熟，原本應右轉返回住處，卻誤向左轉進入寶華山方向，行經坍方路段附近後察覺迷失方向，遂立即撥打110報案請求警方協助。

鹿野分駐所警員林育平、林孟謙及實務訓練生陳湘勻獲報後，立即依報案位置展開搜尋，最終於197縣道38公里處尋獲莊男。警方到場後先關心其身體狀況及精神情形，確認並無受傷或其他緊急狀況，隨即耐心安撫其情緒，並考量其仍在休養期間，主動駕車護送返回友人住處休息。莊男對警方即時伸出援手深表感謝，並讚許員警積極、熱忱的服務態度，對警方為民服務精神留下深刻印象。

鹿野分駐所所長陳泰山表示，民眾前往山區或陌生地區活動時，應盡量避免於清晨或夜間等視線不佳時段單獨外出；若因就醫、養病等因素暫住異地，更應事先熟悉周邊環境及返程路線，並可開啟手機定位功能，或將行程告知親友，以利遇有突發狀況時能即時獲得協助，降低迷途風險。

關山警察分局分局長龔士哲表示，山區道路於清晨時段照明不足，容易因視線受限而迷失方向，提醒民眾外出前應妥善規劃行程，留意路況及自身身體狀況；如不慎迷途或遇有緊急狀況，請立即撥打110報案求助，警方將秉持「視民如親、服務為先」的精神，迅速提供必要協助，持續守護民眾生命財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
世界盃驚現「時空旅人」？　5年前神預言瘋傳
陽明交大教授「黑歷史」曝　學生：讀到碩二沒見過
長榮機票「下殺3244元起」　日韓萬元有找
快訊／跳空漲停！　3檔記憶體開噴
快訊／9車連環撞　現場慘況曝
台版「豆豆先生」被撞死　家屬同意緩刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

黃偉哲拜會大阪市議會議長　力邀組團訪台南深化城市交流

人口販運手法翻新！利嘉警深入教會宣導提升識別能力

職棒、熱氣球、博覽會3大盛事齊聚台東　台鋼雄鷹主場熱鬧登場

菲律賓旅客重機刁車受困山區　屏東達仁警烙英語助脫困

問題沙拉油再增2批！台南39家業者受影響　已下架回收3913公斤

異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲　護送返家

台南再添36輛電動公車！首批6輛上線　0、6及103路搶先搭

台東少年隊前進教育廣播電臺　宣導少年法治觀念與防制新興毒品

日本母女託運行李「塞644萬現鈔」　高雄機場出境全遭沒入

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

黃偉哲拜會大阪市議會議長　力邀組團訪台南深化城市交流

人口販運手法翻新！利嘉警深入教會宣導提升識別能力

職棒、熱氣球、博覽會3大盛事齊聚台東　台鋼雄鷹主場熱鬧登場

菲律賓旅客重機刁車受困山區　屏東達仁警烙英語助脫困

問題沙拉油再增2批！台南39家業者受影響　已下架回收3913公斤

異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲　護送返家

台南再添36輛電動公車！首批6輛上線　0、6及103路搶先搭

台東少年隊前進教育廣播電臺　宣導少年法治觀念與防制新興毒品

日本母女託運行李「塞644萬現鈔」　高雄機場出境全遭沒入

全台最富村出列！新竹寶山霸榜　馬祖、阿里山也入列

抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日　股價攻漲停

OpenAI首款硬體更多細節曝光　傳採「無螢幕」設計、主打陪伴互動

午後雷雨襲全台　高溫衝36度

二、三代韓團偶像結婚名單掀熱議！　網驚：比想像中少很多

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

疼痛竟會加速腫瘤生長　醫：特殊止痛止吐藥可助抗癌

疫情重返「連5週上升」！醫整理3重點籲：高風險對象接種疫苗

避免民主獨裁　須靠國會直接制衡

夏和熙新身份曝光「蠟燭兩頭燒」嘆：超級辛苦　葛兆恩退幕後力挺

【這暗器太狠】突遭隔壁船空投青蛙！　男乘客崩潰秒跳船

地方熱門新聞

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

遭馬太鞍溪水沖走鄧主任慶幸活著 新城鄉公所關懷

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

金門小三通再破活體走私案

口湖牽水車藏邁入181週年　7月20、21日重現百年祭典文化

2026桃園義勇季系列活動　7/15開放報名

南投縣離開螢幕3小時挑戰活動開放報名

高鐵桃園站傳愛圓夢　助弱勢學員遊台中

近機捷A20站　中壢首座專用機車練習場啟用

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

太平洋自行車攜手和雲行動服務　打造綠色移動

追查問題油！第3批流向雲林累計稽查166家業者

台南再添36輛電動公車！首批6輛上線

拚電動車產業聚落！雲科大1.4億人才基地揭牌

更多熱門

相關新聞

「阿美族媳婦」返台東參與年祭　蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

「阿美族媳婦」返台東參與年祭　蘇巧慧：讓文化傳承不因距離中斷

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨（14日）回到台東縣參加阿美族的年祭，蘇巧慧一到都蘭部落，便前往拉中橋（年齡階層名）的聚會場，和階層同伴一起準備餐點、練習舞蹈。蘇巧慧表示，自己是阿美族的媳婦，所以每年七月她一定會和全家到都蘭部落參與年祭，不僅學習阿美族的傳統文化，也和家人、部落族人朋友相聚交流，更讓孩子從小認識自己的族群文化，親身體會年祭所承載的文化意義與精神。

嘴饞男偷吃35元雞屁股　賠200判罰8千

嘴饞男偷吃35元雞屁股　賠200判罰8千

台東少年隊宣導法治觀念與防制新興毒品

台東少年隊宣導法治觀念與防制新興毒品

女童深夜獨行　成功警助南非家庭團圓

女童深夜獨行　成功警助南非家庭團圓

巴威持續影響東海岸　警加強巡查籲防長浪豪雨

巴威持續影響東海岸　警加強巡查籲防長浪豪雨

關鍵字：

警察鸞山台東

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面