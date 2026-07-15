異地養病外出採買迷途！關山警迅速尋獲　護送返家

▲鹿野分駐所員警接獲民眾迷途報案後迅速前往搜尋，順利於197縣道38公里處尋獲莊姓男子，確認其平安無恙並提供協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局鹿野分駐所於日前清晨接獲110報案，一名男子表示疑似於山區迷失方向，急需警方協助。警方獲報後立即派員前往搜尋，並於197縣道38公里處順利尋獲莊姓男子，確認其平安無恙後，隨即護送返回友人住處，化解一場虛驚。

經了解，莊姓男子因近日身體不適，日前暫住友人位於鸞山地區住處養病。當日凌晨，他前往鹿野地區便利商店購買生活用品，返程時因天色未明、視線不佳，加上對當地路況不熟，原本應右轉返回住處，卻誤向左轉進入寶華山方向，行經坍方路段附近後察覺迷失方向，遂立即撥打110報案請求警方協助。

鹿野分駐所警員林育平、林孟謙及實務訓練生陳湘勻獲報後，立即依報案位置展開搜尋，最終於197縣道38公里處尋獲莊男。警方到場後先關心其身體狀況及精神情形，確認並無受傷或其他緊急狀況，隨即耐心安撫其情緒，並考量其仍在休養期間，主動駕車護送返回友人住處休息。莊男對警方即時伸出援手深表感謝，並讚許員警積極、熱忱的服務態度，對警方為民服務精神留下深刻印象。

鹿野分駐所所長陳泰山表示，民眾前往山區或陌生地區活動時，應盡量避免於清晨或夜間等視線不佳時段單獨外出；若因就醫、養病等因素暫住異地，更應事先熟悉周邊環境及返程路線，並可開啟手機定位功能，或將行程告知親友，以利遇有突發狀況時能即時獲得協助，降低迷途風險。

關山警察分局分局長龔士哲表示，山區道路於清晨時段照明不足，容易因視線受限而迷失方向，提醒民眾外出前應妥善規劃行程，留意路況及自身身體狀況；如不慎迷途或遇有緊急狀況，請立即撥打110報案求助，警方將秉持「視民如親、服務為先」的精神，迅速提供必要協助，持續守護民眾生命財產安全。