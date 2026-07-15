美國又出手！制裁伊朗相關電子錢包　「凍結近42億加密貨幣」

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部14日宣布，對與伊朗央行有關的多個加密貨幣電子錢包實施制裁，一共凍結逾1.3億美元（約新台幣41.8億元）的加密貨幣資產，再度對德黑蘭加大施壓力道。

CNN、《半島電視台》報導，除了與伊朗政府有關的電子錢包，美國財政部14日也制裁了超過50個涉入伊朗制裁規避網絡的目標。

一名知情人士透露，協助全球加密貨幣交易的數位貨幣公司Tether，也參與了這次的資產凍結行動。而今年4月，川普政府才凍結了與伊朗有關的3.44億美元加密貨幣。

.@USTreasury is committed to disrupting and degrading Iran’s illicit financial activities, including its abuse of digital assets. Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned multiple wallets tied to the Central Bank of Iran, resulting in the freeze of over $130… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 14, 2026

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群平台X發文表示，華府「致力破壞並削弱伊朗的非法金融活動，包括該國對數位資產的濫用」，強調將「繼續積極追蹤資金流向，阻止伊朗政權獲取其非法收益」。

美伊原本為結束戰爭所簽署的停火諒解備忘錄已宣告破局，川普政府近日祭出一系列制裁，並且對伊朗升級軍事行動，14日更發動最新一波空襲。