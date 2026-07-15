海嘯雲來襲！法海灘驚見「狂風飛沙」末日景象　遊客驚慌奔逃

▲法國昂代海邊驚見「海嘯雲」，遊客紛紛驚慌奔逃。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

法國西南部濱海城市昂代（Hendaye）驚見異象，一道「海嘯雲」席捲海灘，帶來狂風並吹起漫天沙塵，現場瞬間陷入黑暗，原本悠閒曬日光浴的遊客們，全被嚇得四散奔逃，畫面宛如世界末日。

現場影片顯示，沙灘上的遮陽傘、毛巾、衝浪板接連被強風捲飛，遊客奮力搶救隨身物品，並且驚慌躲避，整片海灘瞬間清空。此外，現場氣溫更在短短幾分鐘內從39°C驟降11°C，情況維持約半小時之久。

宛如末日 目擊者揭驚人景象

一名女性目擊者向法媒Franceinfo描述，「就像龍捲風一樣，突然掀起一陣風，所有人都起身離開。原本有陽光，突然之間就變暗了，甚至起了霧。」

Comment vider la plage d’Hendaye en 2 minutes… ????️????



Énorme enbata ce soir sur la grande plage d’Hendaye ! En quelques instants, cette véritable galerne a fait chuter la température de plus de 15 °C.#hendaye #paysbasque #canicule #galerne pic.twitter.com/AuLIqXmg5J — Marco Urrutia (@MarcoUrrutia_PB) July 12, 2026

另一名男子說，「這個景象非常壯觀，卻也令人非常不安，我們雖然習慣海灘上的加萊恩風（galerne），但這次的規模是前所未見的。」

當地餐廳業者普利拉魯耶（Ian Plillarouet）透露，「這週幾乎每天都發生一次，但這次是近期最強的一次。」

加萊恩風是什麼？

加萊恩風在當地又稱恩巴塔風（enbata），是巴斯克（Basque）海岸夏季的天氣現象，成因是來自比斯開灣（Bay of Biscay）的涼濕空氣團與沿岸的高溫熱空氣交會所致，會導致溫度驟降並伴隨強烈的西北風。

法國氣象局（Météo-France）預報員萊亞斯（Sébastien Léas）指出，加萊恩風的出現幾乎毫無預警，「你會看到一道水氣牆從開闊的海面上逼近，可能在風暴來臨前10分鐘才能看見，而非提前1小時就知道」。