adidas有「2種Logo」差在哪？官方曝三葉草跟三條線差異

▲愛迪達（adidas）。（圖／達志影像）



記者鄺郁庭／綜合報導

愛迪達（adidas）是許多人的愛牌，不只運動時可以穿，也有人當成潮牌。不過，就有網友好奇，愛迪達有「三葉草」與「三條斜線」兩種不同標誌，「明明都是adidas，到底有什麼不一樣？」貼文引發熱烈討論。

有網友在Threads發文表示，突然發現愛迪達有兩種不同的商標，一個是經典三葉草，另一個則是三條斜線，讓他忍不住好奇，「明明都是adidas，到底有什麼不一樣？」貼文吸引超過6.5萬人討論，「簡單一點就是，三葉草休閒，三斜線是運動」、「有點貴、非常貴」、「一個是愛迪達，一個是愛迪達潮店。運動選白標穿搭用選彩標。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，愛迪達官方也曾說明，三葉草系列標誌是在1972年誕生，當時品牌要跨足服裝市場，最初僅使用於服飾，之後逐漸延伸至部分鞋款，並於2000年正式成為「adidas Originals」系列代表標誌。三葉草系列標誌主打潮流與街頭時尚，經典復古鞋款，如Superstar、Samba、Gazelle 運動鞋、工裝服飾及設計師聯名款都是三葉草系列。

至於三條斜線Logo其實是在1991年推出，品牌當時打算打造專業運動的產品線，為跑步、籃球、足球等運動員提供更完善的裝備，因此誕生象徵運動機能的「adidas Performance」標誌，主打專業運動與機能科技，並沿用至今。最新的運動科技如 Boost、Lightstrike 中底科技，都是三條斜線Logo。