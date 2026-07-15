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畫面曝光！伊朗轟炸約旦美軍基地　攻擊科威特美軍後勤中心

▲▼ 伊朗宣稱攻擊約旦，公開畫面。（圖／路透）

▲伊朗宣稱對約旦發動攻擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗相互展開轟炸的軍事行動持續，伊朗官媒14日公開軍方「閃電行動」（Saeqeh）最新畫面，顯示多架自殺式無人機猛烈轟炸約旦阿茲拉克（Azraq）軍事基地。整個中東地區情勢依舊緊繃，巴林響起警報，科威特軍方證實其防空系統正攔截來自伊朗的無人機。

無人機突襲　中東多國拉警報

伊朗國際、半島電視台報導，伊朗軍方宣稱展開閃電行動第八階段，針對區域美軍基地發動新一波無人機攻擊。根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導的聲明，伊朗自殺式攻擊無人機鎖定約旦阿茲拉克，攻擊目標為停放F-18的區域及大型裝備庫。

另外，革命衛隊聲稱襲擊科威特米納阿卜杜拉（Mina Abdullah）一處設施，此處為「美軍在西亞地區的主要後勤與支援中心」。

面對這波伊朗無人機攻勢，科威特軍方總參謀部證實，科威特防空系統已緊急啟動攔截多起敵對無人機攻擊。軍方呼籲居民遵守安全指示，並解釋當地傳出的爆炸聲皆為防空系統攔截目標的聲音。

巴林內政部也於14日緊急拉響警報，要求所有居民保持冷靜並前往最近的安全地點，並透過官方管道關注最新消息。

伊朗怒嗆　美方只懂武力

伊朗國會議員赫茲里安（Ali Khezrian）接受國營電視台採訪時痛批，與美方的談判和協議宣告失敗，國家不該再依賴外交手段，嗆美國「只懂武力語言」。

伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也強硬表示，在美國破壞美伊諒解備忘錄之後，德黑蘭當局絕不會主動要求華府重啟談判。

加里巴巴迪稱，他已透過越洋電話告知歐洲外交人員，伊朗並未主動離開談判桌，是美國的行動搞砸談判進程，「若認為加大施壓或採取軍事行動就能迫使伊朗重返談判桌，這是誤判，德黑蘭在荷莫茲海峽議題上不會改變立場……我們絕不會主動要求與美國談判」。

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