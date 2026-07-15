佀廣洋免役惹議　律師點兵役科直殺「兩大致命傷」





▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌等爭議，近日又遭外界質疑因體重判定免役，應重新體檢當兵。對此，律師黃帝穎今（15日）指出，「桃園市政府兵役科直指佀廣洋可以申請改判體位」、「佀廣洋體重是否達120公斤免役條件，如涉造假桃園市府兵役科將配合檢警偵辦並主動提供資料」，桃園市政府兵役科根本直殺佀廣洋沒當兵兩大致命傷。

黃帝穎表示，網友陸續找出佀廣洋舊照，質疑根本不像120公斤或110公斤，涉嫌違法閃兵，桃園市政府兵役科證實可申請改判體位、若涉逃兵犯罪配合檢警偵辦，直殺佀廣洋沒當兵兩大致命傷。

黃帝穎指出，第一「桃園市政府兵役科直指佀廣洋可以申請改判體位」，萬美玲坦承佀廣洋沒當兵，說是因體重120公斤，佀廣洋羨慕哥哥當兵，桃園市政府兵役科長回應指出「可以主動申請複檢，或提供醫院診斷證明重新判定體位」，因此，桃園市政府兵役科證實可以申請改判體位，佀廣洋不用羨慕，申請改判體位可以馬上當兵。

黃帝穎指出，第二「佀廣洋體重是否達120公斤免役條件，如涉造假桃園市府兵役科將配合檢警偵辦並主動提供資料」，佀廣洋當兵前體檢是否達120公斤符合免役要件，各界提出佀廣洋舊照強烈質疑，桃園市政府兵役科引用藝人造假逃兵案，強調市府配合檢警偵辦及主動提供資料的立場。

黃帝穎提到，桃園市政府兵役科長強調「過往有大批藝人利用造假的醫療數據藉此逃兵，引發社會譁然，若檢警發現疑似不法情事並主動偵辦，市府必定會全力配合並提供相關資料。此外，若一般民眾發現他人有妨害兵役的情況，也可提供事證進行檢舉」。

▼黃帝穎。（圖／記者湯興漢攝）