摺痕終於有解？三星提前公開 Galaxy 摺疊手機升級細節

▲三星目前是摺疊手機龍頭品牌，產品最多元、市占率最高，日前更發表台灣首款三摺手機（圖／記者周宸亘攝）

記者黃肇祥／綜合報導

三星即將於 7 月 22 日推出新一代 Galaxy Z 旗艦摺疊手機，官方不僅暗示新機將採用全新的「寬版」機身設計，現在更提前揭曉核心技術，透露新機將採用全新「Flex Titanium」技術，能有效提升摺疊手機的耐用性，並顯著降低螢幕摺痕。

趕在發表會之前，三星率先於官網發布最新文章，介紹專為摺疊手機研發的 Flex Titanium 技術。過往摺疊手機最常被用戶詬病的就是「摺痕」與「耐用性」，畢竟摺疊螢幕的使用環境比傳統手機更嚴苛，設計上還必須兼顧輕巧。為此，三星這次在面板結構中結合了「鈦合金薄膜」（Titanium-alloy Film）與「鈦金屬板」（Titanium Plate）兩大鈦金屬材質，改善弱點。

鈦合金薄膜位主要於 OLED 面板下方，用於支撐顯示器結構。相較於過往提升了 20 倍的機械剛性，且透過三星的高精密壓延製程，這層薄膜的厚度僅有髮絲的三分之一，因此能在強化耐用度之餘，也確保面板依舊輕薄，不用因此增加機身厚度。在薄膜下方，則鋪設了更堅固的鈦金屬板作為基底，從自底部支撐整個顯示模組，並消除薄膜與模組之間的空氣細縫，同時保持反覆摺疊所需的柔韌性。

簡單來說，透過 Flex Titanium 技術能在維持螢幕強度、柔韌度與穩定度的前提下，明顯淡化摺疊手機長期使用之後會出現的螢幕摺痕，讓顯示畫面更加平整美觀，帶給用戶更具沉浸感的視覺體驗。三星已經證實該技術將應用於即將登場的 Galaxy Z 摺疊手機上。

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三星 3 款摺疊手機出擊

根據傳聞，三星預計在 22 日晚間的 Galaxy Unpacked 發表會帶來 3 款摺疊手機，包含外型與 Galaxy Z Fold7 相似的 Galaxy Z Fold8 Ultra，這次有望帶回 S Pen 手寫筆，並且提供系列最大 5000mAh 電池以及超廣角鏡頭升級；另一款 Galaxy Z Fold8 則是採用 4:3 的寬螢幕設計，展開之後更接近一款小平板電腦，可以充分利用螢幕空間觀看串流影片或是並排兩組 App；最後則是小摺疊代表 Galaxy Z Flip8，聚焦在核心晶片升級，不過有說法認為，小摺疊技術已經趨近於成熟，改進空間十分有限，今年可能是三星最後一次推出 Galaxy Z Flip 系列。