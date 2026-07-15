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醫院女員工騙家人懷孕！潛入產科「偷嬰」　塞包逃跑畫面曝

▲▼醫院女員工騙家人懷孕！潛入產科「偷嬰」　塞包逃跑畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲嫌犯在休假期間穿上手術服，偷偷抱走院內新生兒。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

巴西特雷西納（Teresina）一間婦產科的員工因為向家人謊稱懷孕，竟在病假期間身穿手術服回到醫院，假借抽血名義，從家屬身邊抱走新生嬰兒，甚至企圖綁架嬰兒，將孩子裝進包包內帶離醫院，所幸嬰兒的阿姨機警發現不對勁，及時在醫院走廊將她攔下並奪回包包，驚險的對峙畫面也全被監視器給拍了下來。

根據《鏡報》報導，巴西女子奧里塞利亞（Auricelia de Sousa Rocha）原本在伊凡吉利娜羅莎產科醫院（Evangelina Rosa Maternity Hospital）擔任護理技術員，案發時正處於病假期間。然而，她12日卻身穿醫護人員的手術服混入醫院。

受害嬰兒的阿姨丹妮拉（Daniela Beatriz）回憶，當時奧里塞利亞走向剛生產完的媽媽，聲稱女嬰需要進行「足跟血篩檢（heel prick test）」。由於媽媽仍在產後恢復中，丹妮拉便主動陪同奧里塞利亞帶寶寶前往另一個樓層。

抵達另一個樓層後，奧里塞利亞便開始露出馬腳。丹妮拉表示，「她對我說，『我要進去這裡，但妳必須待在外面，因為這裡不能讓妳看到。妳先坐在長椅上，我很快就會把她帶回來。』」

▲▼醫院女員工騙家人懷孕！潛入產科「偷嬰」　塞包逃跑畫面曝。（圖／翻攝自X）

丹妮拉表示，當時奧里塞利亞肩上就掛著一個黑色大包包，雖然當下把寶寶交了出去，但她心裡已經有了強烈的不祥預感。

根據醫院監視器記錄下的犯案畫面，奧里塞利亞起初穿著手術服、肩扛黑色大包包，懷裡抱著裹著紅色毯子的嬰兒走動；然而不久後，她竟換上了一件黑色連身裙，背著同一個黑色包包企圖離開大樓。此時察覺異狀的丹妮拉立刻上前對質，並在走廊直接伸手抓住對方的包包阻攔。

丹妮拉驚恐表示，「當我質問她到底在幹嘛、是不是真的是這裡的員工時，她還狡辯自己確實是員工，說『事情不是妳想的那樣』。」雙方就這樣在醫院拉扯，一旁民眾見狀連忙上前協助。

警方獲報後13日將奧里塞利亞逮捕歸案。深入調查後發現，奧里塞利亞過去一直對家人謊稱自己懷孕，警方在搜查其住處時，更震驚發現她家裡早已佈置好一間完整的嬰兒房，裡面塞滿了嬰兒服裝、尿布、嬰兒床以及嬰兒澡盆。

對此，奧里塞利亞的辯護律師聲稱，嫌犯被診斷出患有思覺失調症。不過警方表示，不會因為精神健康問題而減輕或免除她對這起涉嫌犯罪行為的法律責任。

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