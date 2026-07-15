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「張雪機車」喊最晚明年赴台開店　國台辦：支持兩岸企業雙向投資合作共贏

記者任以芳／北京報導

大陸自創重機品牌「張雪機車」創辦人張雪9日接受《東森新媒體ETtoday》專訪透露，非常希望能到台灣開店，時間「最晚不超過明年」，他更承諾，未來台灣車主享有與大陸車主完全一致的售後保障服務。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（15）日回應表示，兩岸同胞是一家人，大陸方面十分樂見並願意同廣大台灣同胞分享大陸的好產品，也將全力支持兩岸企業的雙向投資與合作共贏。

張雪機車董事長張雪9日接受《東森新媒體ETtoday》記者專訪，談到非常想在台灣開店，承諾最晚不超過明年，即使成本高，未來的台灣車主和大陸車主依然可享受完全售後保障服務，被問及未來心願則是希望可以環島騎行。對此，大陸國台辦今15日記者發布會上也樂見其成，並且發表正向評論。

國台辦發言人朱鳳蓮回應表示，兩岸同胞是一家人。我們願意同廣大台灣同胞分享大陸好產品，支持兩岸企業雙向投資、合作共贏。

朱鳳蓮指出，希望兩岸業界充分發揮各自優勢，深入交流合作，更好服務兩岸民眾，讓兩岸民眾都能買到和用上質量優良、價格適中的好產品。

張雪機車在WSBK賽場奪冠後，台灣車友引頸期盼品牌登台。創辦人張雪接受《東森新媒體ETtoday》專訪時首度鬆口，在大喊，「太想了，我真的好想在台灣開店，最晚不超過明年一定會開店的。」

他也透露目前與台灣代理商有實質接觸，雙方尚未正式簽約。談及開店時機，張雪也有考量，「如果車型太少，開店可能會虧。每個人喜歡的車不一樣，有復古、有跑車、有踏板車，選擇多門店才容易經營。」

至於首間門市落腳台北或台中？他幽默回應，「現在還沒想好，這是我負責銷售的同事要考慮的事。」

被問及來台還有哪些心願？張雪說，「能去台灣環島就已經很爽。」是否想去阿里山、日月潭等名勝，他分享自己騎行哲學就是「隨性」，不太去名勝古蹟，傾向自由行，「去哪裡就是騎一天，到那邊吃點好吃的，晚上睡覺，第二天接著騎車，基本上在車上我覺得人是最快樂的。」

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