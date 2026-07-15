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英女慘倫「洩慾性奴」！　遭伴侶下藥迷暈、揪陌生男性侵11年

▲▼性侵,受害,婦女,家暴,男女,示意圖。（圖／VCG）

▲英國一名女子遭到伴侶下藥性侵。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／綜合報導

英國一名47歲男子涉嫌在長達11年的時間裡，長期對伴侶下藥，使其處於神智不清與昏迷狀態，邀請「多名陌生男子」聯手對伴侶實施數十次性侵，還用手機錄下所有過程。被告14日在法庭上痛哭，承認了32項指控。此案將於9月宣判，而他不排除將面臨包括終身監禁在內的長期監禁。

手腳綑綁、身體寫字凌虐！惡男下藥迷昏伴侶「揪陌生人」集體性侵

根據《每日郵報》報導，起訴書指出，47歲被告涉嫌於2014年至2025年間，長達11年對其伴侶進行「持續性的虐待與性侵害」。男子會先對被害人下藥，使其處於「被藥物麻醉且神智不清」的狀態，再對其性侵。

從男子用手機拍攝的影片中可以看到，受害女子手腳被綁在床上，在其中一段影片中她還在打呼。男子在施暴期間，不僅使用了各種器具，甚至還在她的身體上寫字。更恐怖的是，這名男子還多次夥同「身分不明的陌生人」一起性侵被害人。

法庭上當眾痛哭！辯護律師狡辯「她只是睡著」遭檢方打臉

被告14日在北安普敦皇家法院（Northampton Crown Court）出庭時痛哭承認共32項罪名。

檢察官亞莉珊卓（Alexandra Felix KC）在法庭上嚴正指出，「所有這些罪行，都是在受害者被下藥和神智不清的狀態下進行的。」

被告的辯護律師卡特（Nathalie Carter）則試圖減輕罪責，辯稱受害者在某些案發時刻「只是睡著了」，而非被下藥。不過律師也強調，被告從一開始就明確表示不想對任何指控提出抗辯，也不希望受害者再次接受質詢，「我們希望這件事能就此平息。」

法官大衛（David Herbert KC）當庭對被告發出警告，斥責其罪行極其嚴重，必須做好面臨長期徒刑、甚至是終身監禁的心理準備，「不要對本案判決的刑期長度抱持任何幻想。」全案將於9月18日進行宣判。

法國「惡魔丈夫」案翻版！恐怖「下藥性侵暗黑網」

這起案件震驚英國社會，也讓人聯想起法國2024年的「惡魔丈夫」貝里科（Dominique Pelicot）案。貝里科因在近十年裡對妻子下藥，並邀請數十名陌生男子到家中性侵妻子，最終被判處20年監禁。

ETtoday新聞網提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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