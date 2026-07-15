生產線已準備就緒！iPhone 20傳將大改版　採全玻璃曲面設計

▲iPhone 20 傳出將採用類似 iPhone Air 的玻璃材質 。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳立言／綜合報導

距離蘋果預計推出的 iPhone 20 還有一年多時間，但供應鏈相關消息持續曝光。中國爆料者「定焦數碼」最新表示，蘋果供應鏈部分生產設施已完成改造，正等待投入新機加工，外界推測是為 2027 年推出的 20 週年紀念版 iPhone 提前布局。

定焦數碼於微博發文指出，iPhone 20 的「首選方案」將重新回歸玻璃材質，整體製造工藝預計接近初代 iPhone Air 的水準。爆料並未透露是哪一家供應商完成產線改造，但蘋果玻璃供應商藍思科技（Lens Technology）近年除了負責 iPhone 保護玻璃，也接手部分金屬邊框與玻璃背板組裝業務，因此受到市場關注。

生產線提前整備 符合蘋果新品開發節奏

目前蘋果距離 iPhone 20 發表仍有相當長的時間，因此消息所指的並非正式量產，而是生產線前期整備工作。以今年 iPhone 17 為例，蘋果自 6 月開始試產，預計 8 月進入大規模量產，約在 9 月正式發表。因此，供應鏈提前改造設備與調整產線，屬於新品開發初期常見流程。

全玻璃、無開孔設計傳聞持續浮現

這項爆料也與先前消息相互呼應。《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）日前指出，蘋果正為 iPhone 問世 20 週年準備全新設計，目標打造一款幾乎完全由玻璃構成、採四面環繞曲面玻璃、且螢幕沒有任何開孔的 iPhone，預計於 2027 年 9 月亮相。若消息屬實，將成為自 iPhone X 以來幅度最大的外觀改版之一。

爆料者曾看衰液態金屬與新鈦金屬方案

值得注意的是，定焦數碼過去曾反駁另一名爆料者「剎那數碼」的說法。

當時剎那數碼指稱，蘋果正在研究以液態金屬或改良版鈦金屬取代未來 Pro 機型的鋁合金材質。不過定焦數碼認為，考量裝置端 AI 運算帶來的散熱需求，鋁材目前仍是最實際的選擇，因此預期至少到 2027 年以前都不太可能出現重大材質變革。

定焦數碼本月也再次表示，鋁合金中框仍會長時間使用於直角邊框 iPhone，不過若是傳聞中的曲面玻璃版 iPhone 20，則可能採用不同的設計方案。

2027 年迎接 iPhone 問世 20 週年

目前市場普遍預期，蘋果將於 2027 年秋季推出 iPhone 20 系列，以紀念 iPhone 問世 20 週年。在此之前，預計還會先推出 iPhone 18、iPhone 18e，以及第二代 iPhone Air 等產品。