桃園檢警斬斷詐團金流源頭　抓到罕見身兼3角色「卡片檢測師」

▲專案小組拂曉出擊，在施姓關鍵主嫌龜山區住處將他逮捕。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

為斬斷詐騙集團金流源頭，桃園龜山警分局溯源鎖定一名具備電腦資訊背景的29歲施姓關鍵主嫌，在詐騙集團中擔任極為罕見的金融卡「檢測師」及「收水」、「取簿手」3個角色。警方拂曉出擊，在其龜山區住處將他逮捕到案，桃園檢方已正式依《詐欺取財罪》及《洗錢防制法》提起公訴。

▲警方起出詐騙用金融卡、贓款作案用手機、筆電等證物。（圖／龜山警分局提供）

檢警調查，施姓男子憑藉自身電腦資訊背景，在詐騙集團內部專職擔任金融卡「檢測師」。施嫌負責透過網路檢測詐騙取得的金融卡，負責前端檢測工作，確認卡片可正常操作、未遭凍結堪用後，隨即將帳號提供給集團，以「假網拍」、「虛擬遊戲詐騙」、「釣魚簡訊」及「解除分期付款」等多元手法誘騙被害人匯款。接著斷點製造，在被害人匯款後，再指派下線車手提領現款。車手頭扣除提領酬勞後，將餘款回繳至「水房」，企圖以此多層次金流包裝製造斷點，規避警方查緝。

警方專案小組拂曉突擊於施嫌住處當場將其逮捕並人贓俱獲，清查受害者高達 43人。並起獲關鍵證物：詐騙用金融卡14張、詐騙贓款9萬2,000元、犯罪用手機4支、筆記型電腦1台。全案在檢警通力合作、嚴查速辦下，桃園地檢署日前已正式將施嫌依違反《詐欺取財》及《洗錢防制法》起訴。