最多比輝達GPU快400倍！　北京大學研發首款毫秒級神經動力學晶片

▲晶片示意圖。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

北京大學與大陸中科院團隊聯手研發出全球首款「毫秒級神經動力學晶片」，不僅讓機器能像人腦般即時理解物理世界，在腦部建模任務中，效能最高可比輝達（NVIDIA）GPU領先478倍。這項突破性進展正式宣告神經動力學硬體進入「毫秒時代」，未來將在精準醫療、具身智能，以及阿茲海默症等腦部疾病的即時診斷中，發揮關鍵的加速作用，相關研究成果發表於《科學》（Science）期刊。

《中國科學報》報導，近日北京大學深圳研究生院信息工程學院院長楊玉超團隊聯合中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員宋志棠團隊，首次提出了一種毫秒級神經動力學系統晶片，將神經動力學系統的單步運算時延壓縮至2.12毫秒。

神經動力學系統指的是讓機器像大腦一樣，能夠即時建模和理解物理世界的計算框架。它將神經系統的表達能力和微分方程中的連續演化機制相結合，在物理世界建模、計算成像等領域應用前景廣闊。

團隊研製出了全球首個基於相變憶阻器的毫秒級神經動力學系統晶片。該晶片採用40奈米工藝製造，存內計算與步長漂移陣列總面積為0.28平方毫米，並配備編程脈衝生成電路、模數轉換器等外圍電路。

該晶片運行頻率為50兆赫茲，單步積分僅需9級流水，降低了延遲，最終實現2.12毫秒的神經動力學單次迭代計算時延，首次將神經動力學硬體系統運行時間推進到毫秒級時代。

實驗結果顯示，在執行相同神經動力學運算時，該系統較當前最先進的專用加速器（ASIC）實現3.82至36.27倍速度提升。在腦皮層表面重建等高保真腦建模任務中，其較輝達GPU（圖形處理器）提速達50.38至478.18倍。

《科學》同期針對該工作發表的觀點評述文章指出，該平台能夠以毫秒級的延遲執行高精度計算，為臨床影像、機器人和具身智能領域的即時計算鋪平了道路。

在醫學場景中，該技術也有助於腦數位孿生（digital twin）、術中神經導航、腦皮層即時重建和神經退行性疾病輔助診斷。對於阿茲海默症、帕金森氏症等疾病而言，腦結構和腦功能的細微變化往往具有重要臨床價值。該研究可在低功耗硬體上快速完成高保真腦建模，為腦疾病早期篩檢、病程監測和個人化干預提供新的技術路徑。