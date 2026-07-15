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陽明交大教授狠砍妹夫「黑歷史」曝光！學生爆：讀到碩二沒見過

▲▼ 國立陽明交大美籍林姓教授，殺害音樂教室老闆紀姓妹婿。（圖／翻攝自網站）

▲國立陽明交大美籍林姓教授。（圖／翻攝自網站）

記者施怡妏／綜合報導

陽明交通大學助理教授林男14日下午闖入樂器行持刀砍殺紀姓老闆，警方連開四槍才將林男制伏，紀男送醫不治。根據調查，林男目前在陽明交大擔任教授，犯案動機仍待警方進一步釐清。隨著林男的身分曝光，過去學生在網路上討論林男授課及聯繫方式的文章，也再次受到關注。

學生分享眼中的林教授

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一名自稱是陽明交大電子研究所學生在Dcard留言，林姓教授在校內較少露面，甚至已讀到碩士二年級，仍「沒看過老師本人」。另有學生表示，想了解林姓教授的研究室與辦公室，卻都找不到。還有學生指出，「我同學說他都線上on call」、「修課的時候完全是正常人，看不出來這麼瘋」。

另外，也有網友分享，朋友念研究所，指導教授就是林男，「這老師本身就怪怪的，會PUA學生，學生兩年沒看過老師本人，都線上咪挺，一週兩次團咪，不會個咪，找不到他本人，然後這老師本身有焦慮症，一路上都是學霸，但活在學術圈的象牙塔沒出過社會，只能說RIP」。上述內容均為匿名網友的個人經驗及轉述，尚未獲得證實。

▲美籍陽明交大教授持刀砍死妹夫，遭警開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

▲教授持刀砍死妹夫，遭警開槍制伏。（圖／地方中心翻攝）

疑家族糾紛引爆殺機　地方人士：恐涉爭產、經營理念不合

據了解，林男與死者除了是連襟（即兩人配偶為親姊妹，坊間通常跟著妻子稱妹夫）關係外，也都與音樂教室有所往來。地方人士透露，兩人長期存在家庭私事及經營理念上的歧見，另有一說指出，雙方疑似因家族財產分配問題積怨已久，最終演變成憾事。不過，相關說法仍有待檢警進一步查證釐清，目前林男仍在醫院戒護治療，待傷勢穩定後將接受偵訊。

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