台南再添36輛電動公車！首批6輛上線　0、6及103路搶先搭

▲統聯客運採購36輛金龍電動公車，首批6輛率先投入台南市區公車0、6及103路營運。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市公共運輸電動化再邁大步！統聯客運配合市府政策採購36輛金龍電動公車，首批6輛已完成驗車及整備作業，率先投入0、6及103路市區公車營運，其餘30輛將在交車、驗車及整備完成後分批上線。待全數投入營運後，0、6、10及103路將成為全面電動化路線，台南市電動公車數量也將突破200輛，占比超過35％。



台南市長黃偉哲表示，公共運輸是城市發展的重要基礎，也是推動淨零轉型的關鍵。市府近年持續優化公車路網、推動車隊電動化，希望讓市民享有更安全、舒適及便利的公共運輸服務。



黃偉哲指出，首批6輛電動公車優先配置在運量較高，且學生通學、民眾就醫需求集中的主要幹線，不僅可發揮最大服務效益，也讓更多市民率先體驗低噪音、零廢氣排放的綠色運輸，進一步提高民眾搭乘公共運輸意願，落實低碳生活。



交通局長王銘德表示，0、6及103路是台南市區重要公車路線，串聯台南車站、永華市政中心、安平、安南區及仁德等重要生活圈，沿線行經國立成功大學、台南護理專科學校、海東國小、文賢國中、家齊高中及德光高中等學校，也經過成大醫院、台南市立醫院等重要醫療院所。



王銘德說，這些路線是學生通學、民眾就醫及市民日常通勤的重要公共運輸路廊，電動公車投入服務後，將提供乘客更安靜、平穩及舒適的搭乘環境。



此次上線的電動公車均採低地板無障礙設計，車內配備輪椅停放空間、無障礙斜板、全車空調及完整安全設備，可為高齡者、身心障礙者及親子族群提供更友善的搭乘環境。



王銘德指出，電動公車具備起步平穩、行駛噪音低及無廢氣排放等優點，除可提升整體乘車品質，也有助改善道路沿線空氣品質，讓市民享有更舒適的公共運輸服務。



公運處長劉佳峰表示，台南市目前提供全國最多元的TPASS通勤定期票方案，涵蓋嘉嘉南及南高屏生活圈，可滿足不同族群的通勤需求。民眾搭配TPASS月票使用市區公車，不僅能大幅節省交通支出，也能享受一票暢行及無縫轉乘的便利服務。



劉佳峰指出，市府將持續透過電動公車、TPASS月票及公車路網優化等多項措施，鼓勵更多市民選擇公共運輸，共同實踐低碳運輸及永續生活。



交通局表示，統聯客運其餘30輛電動公車目前正陸續交車及驗車，完成整備後將分批投入營運。全部車輛上線後，0、6、10及103路將全面電動化，台南市電動公車數量將突破200輛，占全市公車比例也將超過35％。



市府未來將持續攜手中央及客運業者，完善充電基礎設施，加速推動市區公車電動化，朝2030年市區公車全面電動化目標邁進，打造更安全、便捷及低碳的公共運輸環境。