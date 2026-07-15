五億高中生前配偶提前3個月出獄　「表現良好」獲縮刑重獲自由

▲夏朝源在獄中表現良好，因縮刑處遇，在今年5月執行期滿出監。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市2023年發生賴姓「5億高中生」墜樓命案，地政士夏朝源遭依偽造文書罪判刑1年6月，於去年2月發監執行，原訂今年8月服刑期滿，不過夏在獄中表現良好，因縮刑處遇，已在今年5月執行期滿出監。

2023年5月4日，賴姓高中生與地政士助理夏朝源辦理同婚，卻在不到2小時內，賴生從夏男住處墜樓身亡，因賴生繼承父親贈與的大量土地、價值逾21億元（30多筆不動產原估算5億元，後查市值超過21億元），當時引起外界諸多揣測，甚至懷疑賴生是遭到謀殺。

據查，全案在去年1月判刑1年6月確定，夏男於去年2月3日發監執行，後因在台中監獄表現良好，申請入外役監獲准，於去年9月移轉至台南明德外役監，再表現良好，每月累進處遇級數及分數達標，縮短刑期，已在今年5月執行期滿，順利出獄。

此外，賴生母親近日向法院聲請「再轉繼承」，裁定書指出，賴母主張，被繼承人（即賴父）於2023年4月23日死亡，她的兒子賴生是賴父的繼承人，但賴生於同年5月4日死亡，因此她就是賴父的再轉繼承人，並於繼承開始的3年內聲明繼承，具狀向法院表示希望繼承賴父的在台遺產。

法官審酌，賴生是台灣地區人民，依民法規定，賴生在賴父死亡時當然取得其遺產，而賴母是賴生的母親，縱為大陸地區人民，若要取得相關財產，只需就賴生的遺產依兩岸人民關係條例向法院聲明繼承，就可取得由賴生繼承的賴父遺產，無須再就賴父的遺產另外聲明繼承，近日予以駁回，可抗告。

至於為何賴母要在此時提出繼承？據了解，本案就賴生繼承的遺產部分，除了賴母，還有賴生的4名「哥哥、姊姊（賴父的兄弟姊妹）」有繼承權，此部分的民事官司原本已經結束，但有業界人士猜測，疑似賴父的元配（賴母與賴父是未婚生子）不滿財產分配情形，又對賴母提出民事告訴，所以賴母才提出聲請繼承，又因爭產官司為不公開審理，藉由賴母繼承事件，得以窺見這場鉅額遺產紛爭，原來尚未落幕。