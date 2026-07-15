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比利時大樓施工火災！電梯卡死　撬開發現6具遺體

▲▼ 比利時布魯塞爾大樓火警6死。（圖／路透）

▲比利時布魯塞爾一棟大樓發生火警，救援人員在電梯裡找到6具遺體。（圖／路透，下同

記者詹雅婷／綜合報導

比利時布魯塞爾14日一棟施工中大樓發生火災，導致6人死亡、2人受傷，救援人員是在其中一部電梯內尋獲6具遺體。目前起火原因尚待釐清，但已知火勢蔓延至電梯井，電梯卡死。

BBC、美聯社報導，這起火災發生在14日當地上午8時左右，位在布魯塞爾市中心的Oxy大樓正進行施工，火勢從2樓竄起，隨後迅速蔓延至電梯井中，當時現場約有250名工人緊急疏散。

儘管火勢很快就被撲滅，但救援人員花費極大一番功夫才抵達電梯井，至少有2部電梯卡住。這場救援行動持續數小時，搜救員強行打開其中一部電梯，發現裡面有6具遺體。布魯塞爾市長克洛斯（Philippe Close）表示，救難團隊使用熱顯像儀與搜救犬試著找出受困者。

這起事件總共造成6人死亡，另有2人嚴重燒傷送醫。還有一名消防人員因暴露在高溫環境中，在現場接受治療。比利時國王菲力普（King Philippe）跟總理德威弗（Bart De Wever）也到現場進行視察。

這棟還在施工的Oxy大樓，未來將設有住宅、飯店、餐廳與酒吧，距離布魯塞爾大廣場（Grand Place）僅500公尺。

▲▼ 比利時布魯塞爾大樓火警6死。（圖／路透）

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