　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

駕車撞2學童「腸胃破裂眼部重創」！萬榮鄉公所約僱人員竟拒酒測

▲▼2名學生被撞後受傷嚴重，經救護人員現場緊急處理後送醫急救。（圖／消防局提供，下同）

▲2名學生被撞後受傷嚴重，經救護人員現場緊急處理後送醫急救。（圖／消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本月14日中午，花蓮萬榮鄉明利村2名鄉運會選手學童，騎電輔車要去花蓮市練習，遭廂型車撞成重傷，駕駛陳男拒絕酒測。員警現場查詢發現，駕駛是萬榮鄉公所約僱人員。學童家屬質疑，現在公所約僱人員都背景雄厚，上班時間竟然還喝酒，甚至酒駕開車撞人，希望鄉公所追究責任。

這起車禍發生14日中午近1點，11歲彭姓男童是鄉運跑步代表隊選手，當天與12歲、即將升國一的楊姓男童騎電動輔助自行車正要去花蓮市明利國小練習，不料卻在萬榮鄉明利村花45鄉道上發生嚴重車禍。2名學童被撞電輔車體零件散落一地，車子幾乎全毀，救護車到場把傷者固定後抬上擔架送醫。

▲▼2名學生被撞後受傷嚴重，經救護人員現場緊急處理後送醫急救。（圖／消防局提供，下同）

消防局萬榮分隊表示，隊員獲報趕到現場發現，2名少年頭部及肢體多處外傷，意識不清，救護人員完成緊急處置後，立即送往鳳林榮民醫院救治，隨後轉送花蓮慈濟醫院。其中，11歲彭姓男童頭部及全身多處受傷，在加護病房觀察；12歲楊姓少年肋骨骨折、腸胃破裂，臉部及眼部重創，緊急開刀搶救。

警方初步調查，陳姓駕駛沿花45縣道由南往北行駛時，與兩名少年騎乘的電動輔助自行車發生碰撞。警方到場要求陳姓駕駛接受酒測竟遭拒絕。

陳姓駕駛經查出具有萬榮鄉公所約僱人員身分，加上萬榮鄉目前還在堰塞湖黃色警戒，彭姓男童外公陳長旭質疑，「他為什麼要拒絕酒測？」希望鄉公所查清楚查，陳性駕駛當時是不是在上班、有沒有涉及違規，必須釐清責任。

至於兩童傷勢，陳長旭說，「老闆打電話跟我說，小孩子發生很嚴重的車禍，我趕快趕到醫院，兩個孩子都傷得很重」，「一個孩子現在在加護病房觀察，另一個還在開刀，醫生說肋骨斷了八根、腸胃破裂，臉部跟眼睛也傷得很嚴重。」

萬榮鄉鄉長梁光明今天上午受訪表示，由於這幾天因萬里溪堰塞湖安置撤離等等工作分不開身，昨天第一時間已由機要秘書代表去醫院探視受傷學生，打算今天再抽身親自慰問。肇事的陳姓同仁為短期約僱人員，才到職一個多月，任期到11月，因拒絕酒測本來就不對，已交考紀委員會審評革職處理，陳員是否酒駕尚待警方調查，一切依法秉公處理。

警方表示， 陳男拒絕酒測部分，已先依《道路交通管理處罰條例》依法舉發，帶回警局調查，肇事原因及責任歸屬仍待進一步鑑定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
世界盃驚現「時空旅人」？　5年前神預言瘋傳
陽明交大教授「黑歷史」曝　學生：讀到碩二沒見過
長榮機票「下殺3244元起」　日韓萬元有找
快訊／跳空漲停！　3檔記憶體開噴
快訊／9車連環撞　現場慘況曝
台版「豆豆先生」被撞死　家屬同意緩刑
快訊／勇士出局！　美媒爆料：詹皇3隊選1加盟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

法國男吞101顆海洛因球闖關！X光驚見滿肚毒丸　醫院狂拉1.4公斤

陽明交大教授音樂教室殺妹夫！「6大4小受困」嚇壞　警急開槍逮人

屏東男狂吸安非他命「騎車還闖紅燈」　檢方起訴求刑10月以上

找停車位沒靠右釀追撞！騎士倒地又遭輾斃　駕駛判4月獲緩刑

公車緊急煞車乘客碰撞吵架！高雄男抓狂揮拳　這下慘了

桃園檢警斬斷詐團金流源頭　抓到罕見身兼3角色「卡片檢測師」

屏東34歲男深夜自撞分隔島！車子瞬間陷火海　撞上路邊車輛送醫

法官張浩銘PO文取暖挨轟...竟謊稱「帳號被盜」　判罰俸6個月

太熱想趕快回家　台北男騎走學生腳踏車瞎扯：不算偷

桃園大園華興池畔2少年爆口角1人險落水　警勸阻安撫解圍

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

狂轟伊朗5小時！美軍完成新一波打擊「爆炸瞬間曝」　5萬大軍備戰

為台南鬥嘴！謝龍介喊保證當選還嗆賭　王世堅：陳亭妃會贏要接受事實

哈蘭德為何抱酒醉浣熊回家？　球場魔人反差萌翻全球　迷因王買迷因來源曝光

恐怖對峙畫面曝！美籍男砍死音樂教室老闆　拒捕中2槍躺地哀號

5百萬人連署要梅西和阿根廷隊滾蛋　從「上帝之手」到貝克漢紅牌　英阿大戰恩怨40年

法國男吞101顆海洛因球闖關！X光驚見滿肚毒丸　醫院狂拉1.4公斤

陽明交大教授音樂教室殺妹夫！「6大4小受困」嚇壞　警急開槍逮人

屏東男狂吸安非他命「騎車還闖紅燈」　檢方起訴求刑10月以上

找停車位沒靠右釀追撞！騎士倒地又遭輾斃　駕駛判4月獲緩刑

公車緊急煞車乘客碰撞吵架！高雄男抓狂揮拳　這下慘了

桃園檢警斬斷詐團金流源頭　抓到罕見身兼3角色「卡片檢測師」

屏東34歲男深夜自撞分隔島！車子瞬間陷火海　撞上路邊車輛送醫

法官張浩銘PO文取暖挨轟...竟謊稱「帳號被盜」　判罰俸6個月

太熱想趕快回家　台北男騎走學生腳踏車瞎扯：不算偷

桃園大園華興池畔2少年爆口角1人險落水　警勸阻安撫解圍

抽中賺4.3萬！低軌衛星股華通現增申購最後日　股價攻漲停

OpenAI首款硬體更多細節曝光　傳採「無螢幕」設計、主打陪伴互動

午後雷雨襲全台　高溫衝36度

二、三代韓團偶像結婚名單掀熱議！　網驚：比想像中少很多

巷仔NIAU運河船隊熱銷破200組　3款文創新品同步開賣

疼痛竟會加速腫瘤生長　醫：特殊止痛止吐藥可助抗癌

疫情重返「連5週上升」！醫整理3重點籲：高風險對象接種疫苗

避免民主獨裁　須靠國會直接制衡

夏和熙新身份曝光「蠟燭兩頭燒」嘆：超級辛苦　葛兆恩退幕後力挺

《請世界吃桌》千千超狂背景曝光！　辭「台大醫院護理師」成188萬YTR

【命中註定遇見你】颱風前騎腳踏車遇無助小貓 「一袋50」的暖緣就此展開

社會熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

畫面曝光！陽明交大教授持刀拒捕遭開槍

陽交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗

眼科驚見男朝李珠珢尻槍　民眾：更傷眼

快訊／泰山董座公開信致歉捐3000萬

即／台88嚴重車禍　9車連環撞2人傷

台版豆豆先生遭撞死　騎士獲緩刑

18歲、17歲情侶台南雙亡！解剖最新進度

陽交大教授「學霸經歷」曝　專精半導體獲獎

對峙畫面曝！美籍男砍死人拒捕中2槍躺地哀號

更多熱門

相關新聞

即／台88嚴重車禍　9車連環撞2人傷

即／台88嚴重車禍　9車連環撞2人傷

台88線東向9K+400大發交流道今（15）日8時40分發生嚴重車禍事故！初步了解，現場為9車連環撞，造成2人送醫，其中最後一台車的駕駛目前還受困車內，現場目前占用大發出口匝道無法通行，請用路人提前下大寮交流道行駛。至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

台版豆豆先生遭撞死　騎士獲緩刑

台版豆豆先生遭撞死　騎士獲緩刑

男肇逃瞎扯去大便又踩到　遭法官打臉

男肇逃瞎扯去大便又踩到　遭法官打臉

驚悚奪命瞬間！桃園BMW「過彎撞飛腳踏車」　騎士搶救無效亡

驚悚奪命瞬間！桃園BMW「過彎撞飛腳踏車」　騎士搶救無效亡

台中賓士男飛車自撞！號誌桿、控制箱「歪腰」

台中賓士男飛車自撞！號誌桿、控制箱「歪腰」

關鍵字：

公所約僱人員車禍酒測學童急救萬榮鄉長說話

讀者迴響

熱門新聞

露營女大生慘死「友崩潰」喊對不起

方駿批寵壞孫安佐　狄鶯3句話回應

飛行員空中寫下「我好無聊」！飛行足跡被抓包

獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　強調「有一些誤解」

人妻熱蠟除毛遭性侵！夫破門驚見「床上交疊」暴打男客　法官駁回

潤泰全重訊宣布退出！大全聯中和店9月熄燈

牛市恐要變天！　外媒曝「5大警訊」一次上演

姆巴佩賽後認輸！嘆法國「配不上決賽」

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍遭制伏

陽明交大教授20刀殺妹夫！疑家族爭產爆衝突

即／川普不收荷莫茲20％了！宣布改用投資協議取代

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

姆巴佩難掩落寞！法國28年紀錄被破

奪冠熱門法國慘敗　西班牙進冠軍戰

郭台銘女球友「疑似AI照外流」！36E身材全露

更多

最夯影音

更多
陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號

陽明交大教授「狂砍妹夫20刀奪命」！　中2槍滾下台階哀號
10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

畫面曝光！新竹教授砍死妹夫拒放刀　警近距離舉槍對峙「連開4槍」

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

陽明交大美籍教授砍死妹夫！檢方抵達殯儀館相驗　死者家屬也到了

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

阿信一見嚴藝文直接「公然搶工作」　現場拷問：玩樂團適合結婚嗎？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面