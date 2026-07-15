駕車撞2學童「腸胃破裂眼部重創」！萬榮鄉公所約僱人員竟拒酒測

▲2名學生被撞後受傷嚴重，經救護人員現場緊急處理後送醫急救。（圖／消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本月14日中午，花蓮萬榮鄉明利村2名鄉運會選手學童，騎電輔車要去花蓮市練習，遭廂型車撞成重傷，駕駛陳男拒絕酒測。員警現場查詢發現，駕駛是萬榮鄉公所約僱人員。學童家屬質疑，現在公所約僱人員都背景雄厚，上班時間竟然還喝酒，甚至酒駕開車撞人，希望鄉公所追究責任。

這起車禍發生14日中午近1點，11歲彭姓男童是鄉運跑步代表隊選手，當天與12歲、即將升國一的楊姓男童騎電動輔助自行車正要去花蓮市明利國小練習，不料卻在萬榮鄉明利村花45鄉道上發生嚴重車禍。2名學童被撞電輔車體零件散落一地，車子幾乎全毀，救護車到場把傷者固定後抬上擔架送醫。

消防局萬榮分隊表示，隊員獲報趕到現場發現，2名少年頭部及肢體多處外傷，意識不清，救護人員完成緊急處置後，立即送往鳳林榮民醫院救治，隨後轉送花蓮慈濟醫院。其中，11歲彭姓男童頭部及全身多處受傷，在加護病房觀察；12歲楊姓少年肋骨骨折、腸胃破裂，臉部及眼部重創，緊急開刀搶救。

警方初步調查，陳姓駕駛沿花45縣道由南往北行駛時，與兩名少年騎乘的電動輔助自行車發生碰撞。警方到場要求陳姓駕駛接受酒測竟遭拒絕。

陳姓駕駛經查出具有萬榮鄉公所約僱人員身分，加上萬榮鄉目前還在堰塞湖黃色警戒，彭姓男童外公陳長旭質疑，「他為什麼要拒絕酒測？」希望鄉公所查清楚查，陳性駕駛當時是不是在上班、有沒有涉及違規，必須釐清責任。

至於兩童傷勢，陳長旭說，「老闆打電話跟我說，小孩子發生很嚴重的車禍，我趕快趕到醫院，兩個孩子都傷得很重」，「一個孩子現在在加護病房觀察，另一個還在開刀，醫生說肋骨斷了八根、腸胃破裂，臉部跟眼睛也傷得很嚴重。」

萬榮鄉鄉長梁光明今天上午受訪表示，由於這幾天因萬里溪堰塞湖安置撤離等等工作分不開身，昨天第一時間已由機要秘書代表去醫院探視受傷學生，打算今天再抽身親自慰問。肇事的陳姓同仁為短期約僱人員，才到職一個多月，任期到11月，因拒絕酒測本來就不對，已交考紀委員會審評革職處理，陳員是否酒駕尚待警方調查，一切依法秉公處理。

警方表示， 陳男拒絕酒測部分，已先依《道路交通管理處罰條例》依法舉發，帶回警局調查，肇事原因及責任歸屬仍待進一步鑑定。